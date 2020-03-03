Хуситы захватили стратегически важный город на севере Йемена

В Йемене хуситские повстанцы взяли под свой контроль стратегический город на севере страны, что стало серьезным ударом по правительству Хади и поддерживающей его про-саудовской коалиции.

Официальные лица правительства Хади заявили, что в воскресенье шиитские боевики взяли под свой контроль Хазм, столицу провинции Джавф, спустя нескольких недель боев между хуситами и силами Хади.

Падение Хазма проложит путь хуситам к сближению с центральной провинцией Мариба, единственной безопасной точкой в ​​Йемене для тех, кто противостоит хуситам.

Йемен, самая бедная страна арабского мира, с 2014 года испытывает потрясения в результате гражданской войны. Коалиция под руководством Саудовской Аравии выступила против хуситов в следующем году.

Ранее в этом году повстанцы захватили ключевую линию снабжения, связывающую Мариб с Джавфом, расположенную вдоль границы с Саудовской Аравией.

Представитель хуситов сказал, что они вытеснили силы Хади из города и «теперь преследуют их на окраинах». Два чиновника из правительства Хади подтвердили падение Хазма.

Богатая нефтью провинция Джавф - это то место, где хуситы недавно использовали средства противовоздушной обороны, чтобы сбить боевой самолет коалиции. Это вызывает тревогу в лагере, возглавляемом Саудовской Аравией, относительно того, что повстанцы приобретают современное оружие.

Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в пятницу осудил «недавнюю военную эскалацию» в Джавфе.

«Те, кто стремится извлечь выгоду из этой эскалации в Джавфе, серьезно подрывают перспективы мира, которого так сильно заслуживает народ Йемена», - сказал Гриффитс.

Он предупредил, что воюющие стороны "не имеют альтернативы политическому урегулированию путем переговоров" в затянувшемся конфликте.

Напомним, что война в Йемене убила тысячи людей и привела к наихудшему гуманитарному кризису в мире, в результате чего миллионы людей страдают от нехватки продовольствия и медицинской помощи, а в прошлом году страна оказалась на грани голода.