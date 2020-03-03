Саудовская Аравия: вернуть деньги за отмененную умру можно онлайн

Саудовская Аравия объявила о запуске новой электронной системы, которая позволит мусульманам, заплатившим за совершение умры (малого паломничества), получить денежное возмещение.

В официальном заявлении саудовского министерства хаджа и умры говорится, что этот шаг сделан после недавнего решения правительства Саудовской Аравии временно приостановить въезд в королевство, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Официальное информационное агентство Саудовской Аравии сообщило, что система позволит паломническим агентам в разных странах подавать электронный запрос для возврата сборов, уплаченных несостоявшимися паломниками. Министерство призвало всех тех, у кого есть претензии по возмещению визовых сборов и платы за обслуживание, связаться с местными агентами в их соответствующих странах.

Напомним, что в минувший четверг власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд паломников в королевство с целью «предотвратить прибытие коронавируса в страну».Приостановлен также въезд с целью посетить мечеть Пророка в Медине. Пока неясно, повлияет ли коронавирус на совершение хаджа, сезон которого должен начаться в конце июля.

В самой Саудовской Аравии до сих пор не было отмечено случаев заражения коронавирусом, но он распространился в некоторых соседних странах.