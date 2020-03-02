Мартину Кочесоко предъявили повторное обвинение

Лидеру общественной черкесской организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко предъявлено повторное обвинение. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со слов его адвоката Тимура Хутова.

"Сейчас ему предъявили обвинение, которое ничем не отличается от предыдущего, и направили понятых на экспертизу, чтобы установить их вменяемость после того, как выяснилось, что они состоят на учете в психоневрологическом диспансере", – сообщил адвокат Тимур Хутов.

Как сообщало издание «Кавказ.Реалии», один понятой был ранее судим за хранение наркотиков, а второй был у него понятым.

Напомним, черкесский активист Мартин Кочесоко был задержан в Кабардино-Балкарии в начале июня, позже помещен под домашний арест, а 23 августа 2019 года освобожден Верховным судом КБР. Силовики заявили, что нашли в его машине пакет с наркотиками.