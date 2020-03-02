Дональд Трамп предложил Ирану помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о своей готовности помочь Ирану в его борьбе с новым коронавирусом Covid-19.

«Если мы сможем помочь иранцам в решении этой проблемы, мы, безусловно, готовы сделать это ... Все, что им нужно сделать, это попросить. У нас будут отличные профессионалы», - сказал Трамп на ежегодной Конференции консервативного политического действия (CPAC) под Вашингтоном.

По данным BBC Persian, около 210 человек уже погибли в Иране в результате новой болезни, что намного превышает официальный показатель смертности.

Несмотря на то, что Иран опровергает эти цифры, он изо всех сил пытается поставить под контроль вспышку вируса, закрывая школы, приостанавливая культурные и спортивные мероприятия.

Он даже приостановил заседания кабинета министров и парламента на фоне распространения этой болезни среди политической элиты страны.

В субботу недавно избранный иранский депутат Мохаммед Али Рамазани скончался после того, как несколько дней назад получил положительный результат теста на смертельный вирус, сообщает The Independent.

После того, как власти США подтвердили первый случай гибели на американской земле, Трамп ввел новые ограничения для всех, кто путешествовал по Ирану за последние 14 дней.

По сообщению AFP, Госдепартамент США официально сообщил о своей готовности помочь Ирану «неуказанными способами», в послании, отправленном через Швейцарию, которая представляет интересы США в Тегеране.