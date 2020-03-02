Египет пытается создать анти-турецкий военный союз арабских стран

Глава египетской разведки Аббас Камель (на фото он тянется рукой к Сиси) начал официальную поездку по ряду арабских стран с целью подписания соглашений о безопасности с целью «противодействия растущему влиянию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе».

Местные СМИ процитировали источники в разведке, в которых говорилось, что египетская армия «отступала из Ливии», добавляя, что она «заставляла Турцию отказаться от своего влияния в Северной Африке».

В последние недели Камель посетил Судан, Алжир и Марокко. В Судане он обсудил «отправку новых суданских бойцов в Ливию».

Недавно также сообщалось, что алжирское правительство во главе со своим новым президентом Абдельмаджидом Теббоуном обеспокоилось ситуацией в Ливии. 5 февраля министр иностранных дел страны Сабри Богад встретился с ливийским мятежным генералом Халифой Хафтаром, чтобы обсудить кризис в стране.

Камель обсудил «дружественные отношения Анкары с марокканским исламским движением «Справедливость и милосердие»». Камелю еще предстоит посетить Тунис.

Напомним, что отношения Египта с Турцией в последнее время обострились после того, как Анкара заявила, что создаст военную базу для поддержки правительства национального согласия (ПНС) в Ливии во главе с Файезом аль-Сарраджем.

7 ноября Анкара и ПНС подписали два отдельных меморандума о взаимопонимании (МоВ), один о военном сотрудничестве, а другой - о морских границах стран Восточного Средиземноморья.