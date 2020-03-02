Судан уволил более сотни дипломатов прежнего режима

Судан продолжает зачищать наследие Омара аль-Башира. В это раз были уволены множество суданских дипломатов за предполагаемые связи с администрацией свергнутого президента Омара аль-Башира, сообщает Reuters со ссылкой на юридический комитет страны.

Комитет по сокращению полномочий был сформирован в соответствии с законом, принятым в ноябре, чтобы демонтировать систему, построенную Баширом.

«Сто девять послов, дипломатов и администраторов были уволены из Министерства иностранных дел», - заявил на пресс-конференции в Хартуме заместитель главы комитета Мухаммад аль-Факи.

По словам Тахи Османа, члена комитета, некоторые из дипломатов были назначены самим Баширом, а другие были отобраны через его ныне распущенную партию Национального конгресса.

Ранее в этом месяце комитет уже распустил советы центрального банка страны и 11 других государственных банков, а также уволил руководителей восьми банков.

В прошлом месяце он также арестовал все активы бывшей правящей партии.