В Саудовской Аравии появилась первая женская футбольная лига

Саудовская Аравия запустила первую Женскую Футбольную лигу королевства, сделав «большой шаг вперед в будущее» страны, заявил президент саудовской федерации «Спорт для всех».

ЖФЛ была представлена на мероприятии в понедельник вместе с призовым фондом турнира в 500 000 саудовских риалов.

«Начало Женской футбольной лиги в Саудовской Аравии является еще одним важным шагом вперед для будущего нашей страны, нашего здоровья, нашей молодежи и наших амбиций, чтобы каждый спортсмен был признан и воспитан в полной мере», - заявил президент федерации «Спорт для всех» (СДВ) принц Халед бин Аль-Валид бин Талал Аль Сауд.

Турнир будет проходить в основном в городах Эр-Рияд, Джидда и Даммам, в формате серии региональных соревнований, победители которых выходят в финальные матчи.

Лига была основана после семинаров и консультаций по всей стране и будет поддерживаться курсами по коучингу и судейству для женщин старше 17 лет.

«Активные люди, поддержка женщин в спорте и признание спортивных достижений женщин - все это важные шаги вперед. СДВ взволнована тем, что эта знаменательная серия женских соревнования станет реальностью », - сказал принц Халед.

«Расширение прав и возможностей женщин осуществляется с помощью позитивных и проактивных программ, таких как ЖФЛ, которые были концептуализированы, чтобы продолжать оказывать долгосрочное влияние на здоровье, физическую форму и благополучие», - сказала управляющий директор СДВ Шайма Салех аль-Хусейни.

В последние годы сформировались многочисленные женские спортивные команды Саудовской Аравии. В прошлом году команда женщин из королевства отправилась в Лас-Вегас, чтобы принять участие в чемпионате мира по боулингу среди женщин. До этого женщины играли просто для развлечения в парках Эр-Рияда, но с поддержкой правительства они стали официальной женской сборной КСА.

Запуск ЖФЛ состоялся всего за несколько дней до того, как королевство объявило о перестановках в кабинете, которые превратили Главное управление спорта в полноценное министерство. Первым министром спорта КСА был назначен глава этого органа, бывший автогонщик принц Абдуль-Азиз бин Турки.