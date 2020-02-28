Европейские дипломаты осудили "сделку века"

Пятьдесят бывших министров иностранных дел и лидеров со всей Европы выразили серьезную обеспокоенность по поводу ближневосточного «мирного плана» Дональда Трампа в открытом письме, сравнивая его с апартеидом в Южной Африке.

««Мир во имя процветания» не является дорожной картой к жизнеспособному решению о двух государствах, или к какому-либо другому законному решению конфликта», - заявили европейские лидеры в письме, опубликованном в The Guardian.

«План предусматривает формализацию нынешних реалий на оккупированной палестинской территории, на которой два народа живут бок о бок без равных прав. Такой результат имеет характеристики, подобные апартеиду - термин, который мы не используем с легким сердцем».

«Он проецирует будущее палестинское «государство» без контроля и суверенитета над своей раздробленной территорией», - говорится в письме бывших лидеров.

«Карта, представленная в плане, предлагает палестинские анклавы, находящиеся под постоянным военным контролем Израиля, что вызывает прохладные ассоциации с бантустанами Южной Африки».

В список подписавшихся вошли бывшие генеральные секретари НАТО (Хавьер Солано, например), бывшие министры иностранных дел ведущих европейских держав и партийные лидеры.