Международное сообщество осуждает анти-мусульманское насилие в Индии

Продолжительное буйство индуистских толп, напавших на мусульманские дома и места поклонения в Нью-Дели, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека, вызвало осуждение со стороны мусульманского мира и США.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг осудил "резню" мусульман в Индии. «Индия сейчас стала страной, где массовые убийства являются широко распространенными. Что это за резня? Резня мусульман. Кем? Индуистами» - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала правительство Индии прекратить «антимусульманское насилие» и осквернение исламских мест поклонения в стране. «ОИС осуждает недавнее и тревожное насилие в отношении мусульман в Индии, повлекшее за собой гибель и ранения ни в чем не повинных людей, а также поджог и вандализм в мечетях и собственности мусульман», - говорится в заявлении. ОИС также выразила соболезнования семьям жертв "отвратительных злодеяний" и потребовала привлечения виновных к ответственности.

Высокопоставленный представитель ООН по правам человека также выразила обеспокоенность по поводу неспособности индийских властей остановить нападения на мусульман. Шеф по правам человека в ООН Мишель Бачелет заявила, что новый закон, принятый в декабре прошлого года, вызывает «большую обеспокоенность», и ее также беспокоят сообщения о бездействии полиции перед лицом нападений на мусульман со стороны других групп. «Я обращаюсь ко всем политическим лидерам с призывом предотвратить насилие», - заявила Бачелет в своем выступлении в Совете по правам человека ООН в Женеве.

В среду Комиссия США по международной религиозной свободе заявила, что была глубоко обеспокоена насилием и привела сообщения о том, что полиция не вмешивалась в нападения на мусульман, что полиция и федеральное правительство Индии опровергают. Напомним, что мусульмане обвинили полицию Дели в оказании помощи индуистским толпам при столкновениях.