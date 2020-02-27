Черкесы просят парламент Турции признать геноцидом массовые убийства черкесов в XIX веке

Лидеры Федерации черкесских ассоциаций встретились с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом и передали ему просьбу о признании геноцида черкесов в междлисе Турции.

Как сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на президента Федерации черкесских ассоциаций в Турции Нусрета Баша, в парламенте отметили, что это большой вопрос и им будут заниматься.

"В нашем обращении написано, что вопрос геноцида существует более 150 лет, что геноцид черкесов признала Грузия, парламенты Кабардино-Балкарии и Адыгеи", - отметил черкесский общественный деятель.

Как сообщается на официальном сайте Федерации, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сказал, что в Анкаре разделяют боль черкесов и упоминают об этом на международных встречах, посвящённых такого рода вопросам.

Напомним, что черкесские общественные организации добиваются признания геноцидом массовых убийств коренных жителей Причерноморья Российской Империей в 19 веке. Единственной страной, признавшей трагедию геноцидом, стала Грузия в 2011 году.

В Турции геноцид черкесов широко признается общественностью, однако, до сих пор не был признан официальными органами. И это несмотря на тот факт, что Госдума РФ уже очень давно признала геноцид армян в Османской империи.