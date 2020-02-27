Туркменистан: носишь маску против вируса — получи штраф.

Туркменская полиция оштрафовала жительницу Ашхабада, которая вышла на улицу в маске, чтобы уберечься от коронавируса COVID-19, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Как стало известно изданию, женщина вечером возвращалась домой с работы. Ее остановили полицейские из отделения Чандыбильского этрапа (района). Они проверили прописку, с ней все оказалось в порядке. Но затем силовики спросили, для чего женщина надела маску и не означает ли это, что она не доверяет карантинным мерам правительства. Полицейские подчеркнули, что сами они маски не носят.

По итогам разбирательства полицейские заключили, что женщина занимается провокацией паники. Они выписали ей штраф на 249 манатов ($71). У женщины взяли в залог паспорт и вернули его на следующее утро, когда она принесла в отделение банковскую квитанцию об оплате штрафа.

«Хроника Туркменистана» также пишет об ужесточении режима выезда из страны. По информации издания, после озвученного 25 февраля заявления президента Гурбангулы Бердымухамедова о борьбе с коронавирусом «Туркменские авиалинии» отменили рейсы в Турцию. «Турецкие авиалинии» продолжают выполнять рейсы, но в Ашхабаде в самолеты якобы пускают только иностранцев. В то же время издание TurkmenNews, обратившись в авиакассу в Ашхабаде, получило подтверждение отмены только одного утреннего рейса «Туркменских авиалиний». Вечерние рейсы в Стамбул, по данным TurkmenNews, будут выполняться.

Прибывающие рейсы встречают 4 врача и 14 медсестер. Помещения аэропорта обрабатываются дезинфицирующими растворами. При этом врачи и медсестры в аэропорту, так же как и ашхабадские полицейские, работают без масок. Один из врачей пояснил источнику «Хроники Туркменистана», что надевать маски им запретили во избежание паники.