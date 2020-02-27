Израиль закрыл 60-летнюю палестинскую пекарню в Иерусалиме за раздачу хлеба верующим

На прошлой неделе во время утреннего рейда израильская полиция закрыла 60-летнюю палестинскую пекарню и арестовала сына ее владельца в Старом городе оккупированного Иерусалима.

Согласно местным источникам, полицейские ворвались в район Баб Хитта в Старом городе и закрыли пекарню, принадлежавшую семье Абу Снайна. Сын владельца, Насер Абу Снайна, был арестован во время инцидента.

Утверждается, что причиной принудительного закрытия было то, что пекарня раздавала хлебобулочные изделия палестинским верующим, направляющимся в мечеть Аль-Акса для молитвы. Пекарне было приказано прекратить раздавать верующим «ка'ак» - хлеб овальной формы с кунжутными семечками. Ресурс IMEMC News поясняет, что многие палестинцы считают ка'ак едва ли не «сущностью Палестины», а запах кунжутного хлеба заполняет улицы Иерусалима рано утром.

Израильские муниципальные власти не уточники, почему для пекарни стало проблемой раздавать ка'ак верующим, но палестинские аналитики говорят, что это, похоже, является частью продолжающейся кампании против мечети и людей, которые там молятся, и могут быть связано с выпечкой хлебобулочных изделий среди верующих во время кампании «Великая заря» на Западном берегу, когда беспрецедентное число палестинцев отправляется на рассветные молитвы в качестве новой альтернативной формы протеста против так называемой «сделки века».

На прошлой неделе в социальных сетях также транслировались кадры, на которых израильские солдаты нападают на пожилую палестинскую женщину, которая раздавала шоколад верующим, когда они посещали пятничные молитвы в мечети Аль-Акса.

В общем, в копилку "единственной демократии на Ближнем Востоке" теперь можно смело занести войну с булочками и шоколадом.