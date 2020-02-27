Межрелигиозное насилие в Дели: погибли как минимум 24 человек, сотни ранены

Множество мусульман были беспощадно избиты проправительственными толпами индуистских фанатиков, которые сжигали принадлежащую мусульманам собственность, в том числе магазины и дома, и оскверняли мусульманские религиозные объекты. В результате насилия в отношении мусульманского населения Индии в среду погибло по меньшей мере 25 человек, в том числе полицейский, и более 200 получили ранения.

Нью-Дели был потрясен антимусульманским насилием с тех пор, как в декабре парламент утвердил новый закон о гражданстве (САА), который обеспечивает быструю натурализацию меньшинств, родившихся за границей, в то же время лишая мусульманское население тех же прав.

В социальных сетях появились видео, на которых мусульмане на северо-востоке Дели покидают свои дома со своими вещами. Многие люди, живущие в смешанных кварталах, как индусы, так и мусульмане, покинули свои места проживания.

Насилие, самое смертоносное за последние десятилетия в Дели, разразилось в нескольких частях северо-восточного Дели в воскресенье, но стало по настоящему смертельно опасным в понедельник, за несколько часов до прибытия президента США Дональда Трампа, который находился с первым официальным визитом в стране.

Во вторник вспыхнуло новое насилие, когда вооруженные индуистские толпы бушевали в некоторых частях северо-восточного Дели, где проживает значительное мусульманское население - всего в 18 километрах от того места, где Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди вели переговоры.

Группа из примерно 50 индуистских фанатиков в Мустафабаде напала на место протеста против САА, ранив несколько человек, включая детей, во вторник вечером.

Злоумышленники, вооруженные ружьями и пистолетами, разграбили две мечети, ранив нескольких детей, сидящих внутри мечетей. Многие из раненых получили огнестрельные ранения, в то время как один человек скончался на месте, сообщает The Wire, базирующаяся в Дели.

Местные мусульмане обвиняют полицию Дели в том, что она ничего не предпринимает, чтобы защитить их, но более того, часто помогает погромщикам. Это же подтверждает наблюдение журналистов агентства Reuters, по словам которых полиция просто наблюдала за разворачивающимся насилием, и не пыталась его остановить. Главный министр Дели потребовал ввести в город армейские части.

Вспышку насилия называют худшим религиозным конфликтом в Дели за многие десятки лет. Сообщается, что больницы районов, в которых происходит насилие, забиты ранеными. Родственники погибших кричат возле морга.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил насилие в Дели, заявив, что «всякий раз, когда расистская идеология, основанная на ненависти, овладевает людьми, это приводит к кровопролитию».

Он также жестко предупредил самих пакистанцев, чтобы никто не вздумал «мстить» немусульманским гражданам Пакистана.