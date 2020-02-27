Турция обещает выкинуть асадитов из Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует оттеснить войска режима Башара Асада от ее наблюдательных постов в северо-западной части региона Идлиб к концу февраля, несмотря на успехи асадитов.

«Мы планируем освободить наши наблюдательные посты от окружающих [сил режима] к концу этого месяца, так или иначе», - заявил Эрдоган парламентариям из своей партии в среду.

Между тем Россия продолжает контролировать воздушное пространство региона и ежедневно бомбит про-турецких повстанцев, в поддержку многомесячного наступления сил режима, в результате которого погибли уже сотни мирных жителей и было перемещено почти миллион человек в условиях сильной зимней стужи.

Сирийские повстанцы, поддерживаемые турецкими военными, на этой неделе захватили город Найраб в Идлибе, а вчера вернули контроль над Саракибом, согласно сообщениям повстанцев и турецких источников, но войска Башара Асада продолжают наступать по другим направлениям, захватив за сутки около 20 населенных пунктов.

«Время, которое мы дали тем, кто осаждал наши наблюдательные посты, истекает», - сказал Эрдоган. «Мы планируем спасти наши наблюдательные посты от осаждающих так или иначе к концу этого месяца».

Как мы сообщали ранее, Эрдоган заявил 5 февраля, что силы Асада должны отступить за линию турецких наблюдательных пунктов к концу февраля - иначе Турция военной силой отбросит их назад.

Он добавил: «Самая большая проблема у нас в том, что мы не можем использовать воздушное пространство» над Идлибом — которое, естественно, контролируется Россией.

«Надеюсь, мы скоро найдем решение», - сказал он.

Эрдоган также сказал, что Турция была непреклонна в своей помощи сирийцам, перемещенным из Идлиба.

«Мы не сделаем ни малейшего шага назад в Идлибе, мы обязательно вытолкнем режим за пределы обозначенных нами границ и обеспечим возвращение людей в их дома», - сказал Эрдоган.

Никаких «Пэтриотов»

Турция создала 12 наблюдательных постов вокруг «зоны деэскалации» в Идлибе в соответствии с соглашением 2017 года с Россией и Ираном, но некоторые из них теперь находятся за линией фронта сирийского режима, после того, как он начал крупное наступление, чтобы захватить последний оплот повстанцев, где проживает более трех миллионов человек.

Анкара подтвердила, что 17 турецких военных были убиты, что побудило турок обратиться к России.

Эрдоган сказал, что США еще не оказали поддержку Турции в Идлибе, и ему нужно будет снова поговорить с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу, сообщила в среду телекомпания CNN Turk.

Он также добавил, что Вашингтон ему сказал, что у него нет пока систем ПРО "Пэтриот", которые он мог бы предоставить Турции.

Турецко-российские переговоры

Между тем турецкие и российские официальные лица начали в среду третий раунд переговоров в Анкаре, направленных на снижение напряженности в регионе. Государственное информационное агентство Anadolu в Турции заявило, что переговоры продолжатся в четверг.

Два предыдущих тура в Анкаре и Москве не принесли ощутимого прогресса.

Российский МИД ожидал положительных результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, но турецкий чиновник не испытывает оптимизма.

«В настоящее время работает исключительно военная дипломатия, и решить проблему на местах невозможно», - заявил турецкий чиновник агентству Reuters.

Эрдоган также сказал, что его предлагаемый саммит с лидерами Германии, России и Франции на следующей неделе «не определен», но он, скорее всего, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 5 марта, чтобы обсудить Идлиб.