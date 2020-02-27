Саудовская Аравия из-за коронавируса не пускает паломников на умру

Cаудовская Аравия приостановила въезд в королевство для паломников, намеревающихся совершить умру, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Лица, надеющиеся совершить малое паломничество (умра) или посетить мечеть Пророка в Медине будут временно лишены доступа в КСА, сообщило официальное саудовское агентство в четверг.

В прошлом году умру совершили около 7,5 миллионов человек. Малое паломничество может быть совершено в любой момент в течение года, в отличие от обязательного паломничества (хаджа). Многие паломники также отправляются в мечеть Пророка в Медине.

Туристам из стран, в которых «распространение коронавируса представляет опасность», также будет временно запрещено въезд в Саудовскую Аравию.

Королевство не уточнило, к каким странам применяется это новое правило.

У Саудовской Аравии еще не было подтвержденного случая нового коронавируса, также известного как Covid-19. Однако большинство соседних стран - Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Объединенные Арабские Эмираты - уже подтвердили ряд случаев.

За минувшие сутки первые зараженные коронавирусом появились в Алжире и Пакистане.

Эр-Рияд также надеется контролировать поездки из стран Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ).

Все граждане ССЗ, включая саудовцев, теперь должны путешествовать в королевство и из него, используя свои паспорта, а не национальные удостоверения личности.

Саудовская Аравия - не единственная страна в регионе, которая ввела ограничения на религиозные обряды в попытке сдержать распространение коронавируса.

В начале этой недели Ливан запретил своим гражданам путешествовать в Иран, Ирак и Саудовскую Аравию для совершения паломничества.

В среду Иран заявил, что ограничит доступ к нескольким шиитским святыням по всей стране в попытке сдержать распространение вируса. Некоторые из мест являются популярным местом паломничества шиитов.

Власти также приостановят пятничные молитвы в районах, сильно пострадавших от вируса.

В начале этой недели Ирак также закрыл места паломничества шиитов в городе Наджаф.