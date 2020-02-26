Кавказцы создадут в Украине организацию по защите прав беженцев

Выходцы из Северного Кавказа, проживающие в Украине, создают общественную организацию для защиты прав беженцев. Об этом в Киеве на круглом столе по проблемам прав мигрантов сообщил выходец из Дагестана Абакар Абакаров, как передает издание “Кавказ.Реалии”.

"Защита прав беженцев станет одним из основных направлений", - отметил Абакаров. Он также добавил, что организация намерена активно сотрудничать с другими объединениями выходцев из постсоветских государств.

О своем намерении поддерживать кавказцев в Украине уже заявил соучредитель движения "Свободный Идель-Урал" Сыресь Боляень (Александр Болькин).