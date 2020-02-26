В Казахстане подавляют зарождающуюся оппозицию

В Казахстане были арестованы лидеры и потенциальные делегаты учредительного съезда оппозиционной партии. Это произошло накануне парламентских выборов, ожидающихся в следующем году, что вызывает обеспокоенность по поводу демократического процесса в стране.

Репрессии начались на прошлой неделе с сообщения о поджоге и с ареста трех активистов, которые направлялись в крупнейший город - Алматы - на субботний съезд зарождающейся Демократической партии Казахстана (ДПК) во главе с бывшим журналистом Жанболатом Мамаем.

Этот шаг расценили как попытку саботировать собрание делегатов, поскольку казахстанское законодательство требует участия не менее 1000 человек в учредительном съезде политической партии для ее официального признания.

Мамай, который отменил запланированное на 22 февраля мероприятие в связи с арестами, и вместо этого провел акцию протеста в субботу, также был задержан на три дня вместе со своей беременной женой и десятками других демонстрантов.

Димаш Альжанов, видный член гражданского движения «Проснись, Казахстан», призывающего к парламентской республике и честным выборам, говорит, что в нынешней политической системе любая попытка создать настоящую оппозиционную партию обречена на провал.

«Есть только один способ получить регистрацию. Вы должны заключить сделку с режимом. Если вы просто выполните процедуру регистрации и принесете все документы в Министерство юстиции, они просто не зарегистрируют вас. У них будет сто причин не делать этого», - сказал он в интервью Al-Jazeera.

Согласно казахстанскому законодательству, в учредительном съезде политической партии должны принимать участие не менее 1000 человек, представляющих две трети регионов и крупных городов. Также необходимо, чтобы в партии было 40 000 членов.

Как только партия зарегистрирована, она получает финансирование от государства.

Альжанов добавил, что «Казахстан является очень устойчивой автократией», и правительство использует комбинацию «системы репрессий, сотрудничества и патронажа» для «имитации демократического процесса».

«У нас есть одна доминирующая партия - партия президента - «Нур Отан», а остальные пять являются техническими партиями, которые ежегодно получают из государственного бюджета более 1 млн долларов», - сказал он.

«За ними нет людей, нет никакой серьезной структуры за ними. Они зарегистрированы властями, чтобы показывать какую-то многопартийную систему».

После репрессий на прошлой неделе международная правозащитная организация Amnesty International осудила власти Казахстана, заявив, что «трусливая кампания запугивания против критиков показывает, насколько сильно правительство боится свободы выражения мнений».

«Эти попытки подавить зарождающееся оппозиционное движение в Казахстане являются постыдными. Создание политической партии является проявлением основных прав человека на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций», - говорится в заявлении глобальной правозащитной группы.

«Власти Казахстана должны полностью уважать эти права и освободить любого, кто был задержан в контексте протестов или поддержки оппозиции», - говорится в заявлении.