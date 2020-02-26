Нетаньяху за неделю до выборов пообещал построить новые незаконные поселения

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал построить 3500 новых домов для нелегальных поселенцев в стратегически уязвимом районе E1 на оккупированном Западном берегу.

Объявление было сделано за неделю до всеобщих выборов в Израиле - третьих за ​​менее чем 12 месяцев - и является последним в ряду обещаний расширить незаконные еврейские поселения, в то время как самому Нетаньяху также грозит коррупционный процесс.

«Я дал указание немедленно опубликовать для депозита план строительства 3500 единиц жилья в E-1», - сказал Нетаньяху в своем выступлении, описывая первый этап процесса планирования. «Это откладывалось шесть или семь лет».

Набиль Абу Рдайна, представитель палестинского президента Махмуда Аббаса, заявил, что заявление Нетаньяху «перешагнуло все красные линии», и призвал международное сообщество действовать.

«Это опасная политика, и мы считаем ее актом разрушения мирного процесса», - сказал Абу Рдайна об израильской деятельности по созданию поселений.

Напомним, что Израиль заморозил план строительства поселений в регионе Е1 с 2012 года из-за возражений со стороны США, европейских союзников и других мировых держав, которые сочли проект угрозой для любого будущего мирного соглашения с палестинцами.

Палестинцы говорят, что такой план разделит Западный берег на две части и лишит его жителей доступа к оккупированному Восточному Иерусалиму, а также территориям, захваченным Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, а затем аннексированной, что никогда не было признано международным сообществом.

Запланированный коридор E1 соединит израильские поселения, такие как Маале-Адумим, с Иерусалимом, что исключает любую возможность территориального единства палестинцев на Западном берегу.

Около 600 000 израильских поселенцев живут на Западном берегу и в аннексированном Израилем Восточном Иерусалиме среди примерно 2,9 миллиона палестинцев.

«Военное преступление»

Анжела Годфри-Гольдштейн, директор Jahalin Solidarity, неправительственной организации, работающей над предотвращением перемещения палестинских бедуинов, живущих в районе E1, сказала, что строительство поселений может означать их принудительное изгнание и представлять собой «военное преступление».

«Если ему будет позволено продвинуться, этот шаг положит конец потенциалу для жизнеспособного, устойчивого палестинского государства и станет еще одним примером того, как отчаявшийся Биби [Нетаньяху] покупает голоса, чтобы остаться вне тюрьмы за счет нашего будущего» - сказала она.

70-летний Нетаньяху изо всех сил пытается удержать власть при третьем голосовании, не сумев добиться большинства на двух безрезультатных выборах в прошлом году. Он предстанет перед судом в следующем месяце, где ему будет предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

На прошлой неделе Нетаньяху объявил, что возрождает отдельный проект, также замороженный после международной оппозиции, по строительству 3000 новых домов для поселенцев в незаконном поселении Гиват-Хаматос на Западном берегу, на окраине Иерусалима.

Наблюдательный совет «Мир сейчас» заявил, что район Гиват-Хаматос был «последним пунктом, обеспечивающим территориальную преемственность между Вифлеемом и Восточным Иерусалимом», заявив, что план строительства в этом месте является доказательством того, что Нетаньяху «делает все для предотвращения мира».