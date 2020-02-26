В Саудовской Аравии осудили восемь человек за шпионаж в пользу Ирана

Уголовный суд Саудовской Аравии приговорил одного человека к смертной казни и еще семерых к тюремному заключению по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Ирана.

Саудовский гражданин, приговоренный к смертной казни, был обвинен в «предательстве своей страны и предоставлении разведданных Ирану», сообщил во вторник телеканал «Аль-Ахбария».

Семеро других были приговорены к тюремному заключению общим сроком 58 лет за то, что они «связывались и сотрудничали с людьми, работающими в посольстве Ирана».

Телеканал не назвал имена этих людей, и не объяснил, с каким иранским посольством они обвинялись в сотрудничестве (учитывая, что в КСА нет работающего иранского посольства).

В принадлежащем Саудовской Аравии издании «Аль-Арабия» говорится, что смертный приговор был вынесен человеку, который «признался, что передал конфиденциальную информацию иранской разведке».

«Утечка конфиденциальной информации влияет на национальную безопасность Саудовской Аравии и включает сведения о двух иностранных посольствах, такие как их входы, выходы и присутствие в сфере безопасности», - сообщает «Аль-Арабия».

В прошлом году Саудовская Аравия казнила 37 граждан в связи с «терроризмом» по обвинению в «принятии экстремистских террористических идеологий».

Организация Объединенных Наций осудила это решение, назвав его "шокирующим" и "отвратительным".