Беспорядки в Нью-Дели: индуистские фанатики подожгли мечеть

В индийской столице Нью-Дели была подожжена мечеть, на фоне насильственных протестов, число жертв которых возрастает до 13.

Индийский веб-сайт The Wire сообщил, что во вторник вокруг горящей мечети в столичном районе Ашок-Нагар состоялась демонстрация индуистской толпы, кричащей «Джай Шри Рам», что переводится как «Да здравствует господь Рама».

Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, показывает, как толпа взбирается на вершину минарета мечети, где индуистские фанатики пытались установить шафрановый флаг.

Местные СМИ сообщают, что магазины и лавки в районе также подверглись нападениям со стороны индуистской толпы. Пострадали два индийских журналиста, освещавших бесчинства толпы.

Полиция ввела ограничение на проведение крупных собраний на северо-востоке Дели, поскольку появились сообщения о забрасывании камнями и поджоге новых сооружений.

По меньшей мере 13 человек, включая полицейского, были убиты и около 150 получили ранения в результате столкновений. Это самые смертоносные беспорядки в городе с тех пор, как протесты против нового закона о гражданстве начались более двух месяцев назад.

Напряженность в некоторых частях города во вторник оставалась высокой, в некоторых районах школы оставались закрытыми на фоне сообщений о новых столкновениях. По крайней мере пять станций метро в городе были закрыты. Насилие началось в выходные дни и продолжало раскачивать столицу на фоне визита президента США Дональда Трампа и его семьи.