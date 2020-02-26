В Египте умер бывший «фараон» Хосни Мубарак

Хосни Мубарак, который был президентом Египта в течение почти 30 лет, вплоть до революции 2011 года, скончался в возрасте 91 года.

Мубарак был четвертым президентом Египта, его правление началось в 1981 году и продолжалось до Арабской весны.

После восстания Мубарак был заключен в тюрьму, но был освобожден в 2017 году, после того, как его оправдали по большинству обвинений. Это оправдание ошеломило многих египтян, тысячи из которых вышли на митинг в центральном Каире, чтобы выразить свой гнев против решения суда.

Государственное телевидение сообщило, что Мубарак скончался в каирской больнице, где ему сделали некую операцию. В репортаже говорится, что у него были осложнения со здоровьем, но больше не известны никакие подробности. Один из его сыновей, Аляа, объявил в выходные дни, что бывший президент находился в реанимации после операции.

Его шурин, генерал Мунир Табет, сообщил агентству AFP, что Мубарак скончался в Каирском военном госпитале Галаа.

Администрация Сиси заявила, что оплакивает смерть Мубарака как «военного лидера и героя войны», и выразила свои соболезнования его семье.

Как бывшего офицера военно-воздушных сил, Мубарака похоронят с церемонией военных похоронах, но время самой церемонии пока неясно, сообщил армейский источник агентству Reuters.

Ну а мы напомним о том, кем был Мубарак для Египта. На протяжении всего своего правления Мубарак был верным союзником США, оплотом против вооруженных группировок и хранителем мира Египта с Израилем.

Но для десятков тысяч молодых египтян, которые собрались в течение 18 дней беспрецедентных уличных акций протеста на центральной площади Каира и в других местах в 2011 году, Мубарак был тиранической реликвией, фараоном последних дней. По мнению многих наблюдателей, в его правление коррупция достигла неимоверных размахов, а инфраструктура страна была окончательно уничтожена.

Хосни Мубарак родился в сельской деревне в дельте Нила 4 мая 1928 года. Он оставил после себя сложное наследие, поскольку его правление в немалой степени было отмечено коррупцией, жестокостью полиции, политическими репрессиями и укоренившимися экономическими проблемами.

Бывший президент долго отстаивал свою невиновность и говорил, что история покажет его патриотом, который самоотверженно служил своей стране.

Он вступил в египетские военно-воздушные силы в 1949 году, а в следующем году стал пилотом. Он поднялся по служебной лестнице, став главнокомандующим египетскими военно-воздушными силами в 1972 году.

В следующем году Мубарак стал национальным героем, сообщив, что военно-воздушные силы Египта нанесли существенный удар израильским войскам на Синае во время войны в 1973 году.

Мубарак был вице-президентом 14 октября 1981 года, когда его наставник, президент Анвар Садат, был убит боевиками во время обзора военного парада.

Сидя рядом с Садатом, Мубарак отделался лишь небольшой травмой руки. Восемь дней спустя бывший командующий ВВС был приведен к присяге как президент, обещавший восстановить преемственность и порядок.

Его жесткая позиция в отношении вопросов безопасности позволила ему сохранить мирный договор с Израилем. Под его правлением Египет оставался ключевым союзником США в регионе — получая от Вашингтона 1,3 миллиарда долларов США в качестве военной помощи к 2011 году.

Клановый капитализм

Мубарак был приговорен к пожизненному заключению в 2012 году за сговор с целью убийства 239 демонстрантов во время 18-дневного восстания.

Апелляционный суд назначил пересмотр дела, и дело против Мубарака и его старших должностных лиц было прекращено. Он был наконец оправдан в 2017 году.

Однако он был осужден в 2015 году вместе со своими двумя сыновьями за то, что они запускали свои руки в государственные средства и использовали деньги для улучшения семейных владений. Они были приговорены к трем годам тюрьмы.

После ареста в апреле 2011 года Мубарак провел почти шесть лет в тюрьмах в больницах. После освобождения его доставили в квартиру в каирском районе Гелиополис.

Многие египтяне, пережившие время правления Мубарака, считают его «периодом самодержавия и кланового капитализма».

Как бы то ни было, хотя Мубарак умер, фараонское государство в Египте живет и пока умирать не собирается.