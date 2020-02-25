Босфорский водораздел: Турция и Россия балансируют на грани войны

Эскалация боевых действий в Идлибе, рост числа почти прямых столкновений турецких и российских военных и как следствие летальных потерь обеих сторон подвели Россию и Турцию к опасной черте.

Своеобразным водоразделом в этой истории, как в прямом, так и в переносном смыслах может стать пролив Босфор, а точнее, его закрытие Турцией для российских военных кораблей, активно обсуждаемое в последние дни.

Для этого Турция может воспользоваться статьей 20 или 21 Конвенции Монтре, позволяющим ей перекрыть его в случае войны или непосредственной военной опасности.

Меж тем, президент Эрдоган уже прямым текстом говорит о том, что происходящее в Сирии с участием Турции является войной, что более, чем обоснованно с учетом растущих потерь турецкой армии там.

Юридически Турция это может сделать в одностороннем порядке, а ее решение, согласно этой конценции, может быть отменено голосами 2/3 членов ООН. Наберет ли в свою поддержку столько путинская Россия, большой вопрос.

Вместе с тем, понятно, что такая мера, фактически отрезающая российскую базу в Тартусе от снабжения, будет уже крайней. В 2015 году спикер Кремля Дмитрий Песков назвал подобное развитие событий апокалиптическим. Вместе с тем, именно к нему сейчас и подталкивают Турцию действия Кремля и режима Асада в Идлибе.