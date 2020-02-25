Египет: депутаты хотят дать Сиси право назначать верховного муфтия

Египетские законодатели рассматривают законопроект, который может предоставить президенту страны право назначать верховного муфтия страны.

Законопроект был представлен Усамой аль-Абдом, главой парламентского комитета по религиозным и благотворительным вопросам, а также 60 другими законодателями.

Законопроект направлен на то, чтобы «предоставить президенту Республики Египет возможность выбрать великого муфтия страны из трех, выдвинутых старшими учеными Аль-Азхара двумя месяцами ранее», цитируют законопроект местные СМИ.

«Дар уль-Ифта - это религиозный институт, обладающий правосубъектностью, связанный с министерством юстиции и представленный в силу великого муфтия, основанный на исламском шариате. В центре должен быть высокопоставленный генеральный секретарь назначенный нынешним муфтием " - предлагает законопроект.

В случае принятия закон изменит процесс выборов великого муфтия Египта, который обычно избирается внутренним голосованием Советом старших ученых Аль-Азхара.

Должность великого муфтия обычно занимала алимы, поддерживающие правительство, в том числе президента Абдель-Фаттах ас-Сиси, несмотря на его жестокие репрессии против исламистской оппозиции Египта.

Например нынешний великий муфтий Шавки Аллям поддержал по сути государственные репрессии и постановил, что убитые полицией протестующие не могут считаться «мучениками».

Заявление 2015 года последовало за чередой широко освещаемых случаев смерти активистов и пыток во время содержания под стражей в полиции.

Дар аль-Ифта является одним из столпов религиозной жизни в Египте, наряду с министерством вакфов и Аль-Азхар.

Учреждение играет важную роль в издании фатв (правовых решений) для масс и консультациях для судебных органов Египта. Более того, на Дар уль-Ифта Египта ориентируются очень многие мусульмане далеко за пределами Египта, в том числе на просторах экс-СССР. Будет совсем не радостно, если религия всех этих людей будет зависеть от выбора хунты Сиси.