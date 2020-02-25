Китайский коронавирус стремительно распространяется по Ближнему Востоку

Кувейт, Бахрейн, Афганистан, Ирак и Оман в понедельник сообщили о своих первых заражениях коронавирусом, который уже убил более 2600 человек в мире, в основном в Китае.

Кувейт сообщил о трех случаях, Бахрейн и Ирак подтвердили по одному случаю, а Оман сообщил о двух случаях, в результате чего число стран на Ближнем Востоке с обнаруженным вирусом, известным как COVID-19, достигло девяти.

«Тесты, проведенные у тех, кто прибыл из иранского священного города Мешхед, показали, три подтвержденных случая коронавируса (COVID-19)», - говорится в сообщении министерства здравоохранения Кувейта, опубликованном в Твиттере.

В нем говорится, что это были 53-летний кувейтский мужчина, 61-летний гражданин Саудовской Аравии и 21-летний араб без гражданства («Бидун»).

«Все три случая находятся под постоянным наблюдением органов здравоохранения», - добавили в министерстве.

Министерство здравоохранения Бахрейна также сообщило о первом случае заболевания COVID-19 в стране в понедельник после того, как «гражданин, прибывший из Ирана, подозревался в заражении вирусом на основании возникающих симптомов».

Как сообщили в министерстве, пациент был переведен в медицинский центр для «немедленного обследования», которое выявило заражение.

Подтвержденные случаи в странах Ближнего Востока произошли, когда иранское полуофициальное информационное агентство ILNA сообщило, что число умерших в Куме возросло до 50 человек в понедельник. Однако официальные власти Тегерана настаивают на числе погибших в 12 человек.

Вспышка вируса в Иране привела к запрету на поездки из соседних стран в воскресенье, когда Турция и Пакистан закрыли свои границы с Исламской Республикой.

На прошлой неделе Кувейт прервал все сообщение с Ираном и запретил иностранцам, прибывающим из Ирана, въезжать в страну. Он также срочно вывез сотни кувейтских шиитских паломников из страны.

Около трети из 1,4 миллиона граждан Кувейта составляют шииты, которые регулярно приезжают в Иран и Ирак, чтобы посетить религиозные святыни. Кувейт также принимает около 50 000 иранских рабочих.

Более половины населения Бахрейна, составляющего менее миллиона человек, составляют шииты, которые также часто путешествуют в Иран и Ирак.

Вряд ли можно не отметить тот факт, что распространение коронавируса на Ближнем Востоке непосредственно идет через шиитские сети.

Ирак заявил, что закрыл единственный пункт пересечения границы с Кувейтом в Сафване, к югу от Басры, поздно вечером в воскресенье.

Соседние ОАЭ уже объявили 13 случаев заболевания новым коронавирусом, причем все они иностранцы. Последними были 70-летний иранец, состояние которого нестабильно, и его 64-летняя жена.

На момент написания статьи лишь две страны региона — Саудовская Аравия и Катар — остаются официально свободными от коронавируса. Впрочем, судя по развитию событий, вряд ли это надолго.

Напомним, что Турция, Пакистан и Армения тоже закрыли свои границы с Ираном.