В Таджикистане амнистировали вернувшегося оппозиционера

Бывший оппозиционер и активист запрещенных «Группы 24» и Конгресса конструктивных сил Собир Валиев вернулся на родину. На своей странице в Facebook 20 февраля он сообщил, что таджикские власти закрыли уголовное дело в отношении него.

«Сегодняшняя дата не менее знаковая — 20.02.2020. Так вот именно в этот день было выдано уведомление о прекращении всяческого преследования в отношении меня. Отдельное спасибо моим друзьям, которые не остались равнодушными к моей судьбе. Я очень надеюсь, что смогу быть полезен моей стране и моему народу. Безмерно счастлив стоять ногами на родной земле», — написал Валиев.

В Таджикистане Валиева ранее обвиняли в организации экстремистского сообщества. В своем посте активист опубликовал письмо МВД от 20 февраля, в котором говорится о его амнистии. Он отмечает, что его добровольное возвращение на родину «произошло при непосредственном содействии Управления уголовного розыска» МВД республики.

Собир Валиев многие годы проживал в эмиграции. В августе 2015 года он был задержан в международном аэропорту Кишинева по запросу властей Таджикистана. Однако в сентябре молдавский суд отпустил Валиева на свободу, признав незаконным его задержание. При этом сообщалось, что Собир Валиев является гражданином Кыргызстана и отказался от таджикского гражданства, что, по информации в СМИ, подтверждало и МВД Киргизии.

Общественно-политическое движение «Группа 24» было создано известным в Таджикистане бизнесменом Умарали Кувватовым в 2012 году. В октябре 2014 года решением Верховного суда РТ деятельность «Группы 24» была признана экстремистской и запрещена на территории республики. После этого десятки ее членов были арестованы в России и других странах по запросу правоохранительных органов Таджикистана. Некоторых из них экстрадировали в Душанбе, где их приговорили к длительным срокам заключения. Часть сторонников движения проживает в эмиграции в Европе и продолжает свою политическую деятельность.

Добровольное возвращение оппозиционеров на родину случается не часто, и как правило приводит либо к повторным арестам, либо к сотрудничеству бывших активистов с режимом Рахмона. Что готовит случай Валиева? Будем отслеживать.