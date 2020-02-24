Иран: самое большое число погибших от коронавируса за пределами Китая

Иран сообщает о восьми смертельных случаях и 43 новых случаях заражения от нового коронавируса, что побудило соседние государства прекратить туристические связи с Тегераном на фоне опасений, что власти страны не смогут сдержать быстро распространяющуюся эпидемию.

Турция, Пакистан, Афганистан и Армения закрыли свои сухопутные границы с Ираном в воскресенье, как раз, когда официальные лица в Тегеране сообщили о трех новых случаях смерти и 15 новых случаях за один день. Учитывая тесные связи в регионе, а также не лучшую медицинскую систему, Иран может стать триггером для вспышки вируса на всем Ближнем Востоке.

С тех пор как в среду вирус, официально известный как COVID-19, был впервые обнаружен в иранском городе Кум, число случаев заболевания в стране резко возросло. В тоже время Ливан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о заражении людей, которые въехали в их страны из Ирана.

Менее чем за неделю Иран занял первое место в мире по количеству умерших от COVID-19, за пределами Китая, эпицентра вспышки, где вирус унес жизни более 2400 человек и заразил более 77 000 человек.

На фоне распространения вируса власти закрыли школы и отменили художественные выставки и киносеансы. Они также назначили не менее 230 больниц по всей стране для лечения инфекций.

Но некоторые медицинские работники выражают озабоченность по поводу нехватки необходимого оборудования в больницах, в то время как некоторые представители общественности обвиняют правительство в неспособности принять адекватные профилактические меры.

Между тем высокопоставленный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразил обеспокоенность из-за того, что американские санкции против Ирана могут повлиять на способность Тегерана справиться с эпидемией. Многочисленные свидетели сообщают, что иранским врачам не хватает даже стандартной защитной одежды и масок, а также простых дезинфицирующих средств.

В сильно пострадавшем городе Кум, важном шиитском религиозном центре, по словам журналиста, одним из признаков того, что работники здравоохранения не были готовы к потенциальной вспышке, стал тот факт, что они «проводили диагностические тесты только после смерти».

По его словам, ситуация в Куме, где было зарегистрировано 26 заражений и несколько смертельных случаев, "ухудшится".

Некоторые также задавались вопросом, почему власти не спешат прерывать воздушное сообщение с Китаем, одним из ближайших торговых партнеров Ирана. Тегеран приостановил полеты в Пекин 3 февраля, через четыре дня после того, как ВОЗ объявила вспышку вируса в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Али Фатхоллах-Неджад, сотрудник центра Брукингса в Дохе, говорит, что вспышка еще больше подорвала доверие иранской общественности к правительству, поскольку она происходит на фоне широко распространенной неудовлетворенности по поводу неумелого руководства во время ухудшающегося состояния экономики, а также на фоне гнева из-за жестких репрессий иранских властей по поводу инакомыслия, включая кровавые репрессии против людей, протестовавших против роста цен на топливо в ноябре.

«Существует опасение, что иранские власти задержали информирование общественности о вспышке, аналогично действиям китайского правительства», - сказал он, имея в виду гнев в Китае после того, как выяснилось, что власти узнали о смертельной новой вирусной вспышке в конце декабря, но начали принимать меры предосторожности лишь несколько недель спустя, в конце января.

Фатолла-Неджад добавил: «Это усиливает ощущение [в Иране], что правительство не приняло мер предосторожности, необходимых для защиты здоровья и жизни людей. Из-за необходимости поддерживать контакты с Китаем в целости, они продолжали полеты» и другие отношения с Китаем, в то время как другие страны были более осторожны».

Но иранские власти пытаются защитить свое поведение, а официальный представитель правительства Али Рабией заявил в пятницу, что министерство здравоохранения действовало "честно и прозрачно" в борьбе со вспышкой.

Министр здравоохранения Саид Намаки заявил полуофициальному агентству ISNA, что правительство "с честью приняло меры по предотвращению эпидемии инфекционных заболеваний".

Пейман Саберян, глава службы по чрезвычайным ситуациям в Тегеране, заявил агентству PANA в среду, что столица готова к вспышке. «У нас нет недостатка в одежде и оборудовании», - сказал он. «Самое главное, чтобы люди заботились о своем здоровье и личной гигиене».

Д-р Абдунасир Абубакар из регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья также выразил уверенность в способности Ирана справиться со вспышкой.

«У Ирана одна из лучших систем здравоохранения в регионе, и они способны справиться со вспышкой», - заявил он. Однако он добавил, что санкции США могут помешать способности Тегерана отреагировать на кризис.

«Эмбарго, возможно, повлияло на [общую] экономику, и Иран, возможно, [не] сможет [купить] технологию, необходимую для производства необходимого оборудования и лекарств. Однако Иран является одной из стран в регионе с достаточной подготовленностью и возможностями для такого вспышки».