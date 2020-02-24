Индийский министр жалеет, что всех индийских мусульман не выслали в Пакистан

Индийский министр заявил, что его страна платит цену за то, что она не смогла отправить мусульман в Пакистан во время раздела в 1947 году. Гирирадж Сингх, убежденный сторонник премьер-министра Индии Наренда Моди, заявил, что этот шаг спас бы страну от многих бед.

«Настало время посвятить себя нации. До 1947 года (Мухаммед Али) Джинна боролся за исламскую нацию. Наши предки сделали большое упущение, за что мы платим цену», - сказал Сингх.

Его заявление прозвучало на фоне резкой критики в отношении Закона о внесении поправок в гражданство (CAA), за которым последовало обновление данных Национального реестра граждан (NRC). Эти шаги вселяют страх, что 200 миллионов мусульман Индии будут подвергнуты дискриминации.

Население Индии насчитывает более 1,3 миллиарда человек - это 80% индусов и 14% мусульман, что означает, что в ней проживает одно из самых больших мусульманских народов в любой стране мира. При этом регулярно возникают вопросы о позиции правительства Моди во главе с индуистской националистической партией, по отношению к мусульманам. В последние несколько лет правления премьер-министра Нарендры Моди в Индии резко усилились нападения на меньшинства, особенно на мусульман.

Новый закон о гражданстве предоставляет гражданство немусульманам из трех соседних стран, что, по словам противников закона, является частью индуистского националистического плана Моди. Сам Моди сказал, что мусульмане из Пакистана, Бангладеш и Афганистана не охвачены законом о гражданстве, потому что они не нуждаются в защите Индии.