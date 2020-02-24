Землетрясение на границе Турции и Ирана: как минимум 9 человек погибли

По меньшей мере 9 человек погибли и 37 получили ранения в турецкой провинции Ван после землетрясения, произошедшего рано утром в воскресенье.
По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, еще девять раненых находятся в тяжелом состоянии. Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что трое погибших были детьми, добавив, что около 1066 зданий рухнули.
По словам Сойлу, Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям начало спасательные работы.
«Поисково-спасательные работы продолжаются», - сказал он.
Как сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение силой 5,7 балла произошло на границе Турции и Ирана. По данным EMSC, землетрясение имело глубину 5 км.
Турецкая телекомпания TRT World заявила, что землетрясение затронуло около 43 деревень в Турции.
TRT также сообщила, что в регион были направлены команды по инспекции повреждений. Поступали также сообщения о разрушении здания в турецком городе Ван.
Официальные лица Ирана также заявили, что в пострадавшие районы с его стороны были направлены аварийные команды.
«Наши спасательные команды были направлены в этот район. До сих пор у нас не было сообщений о повреждениях или гибели людей в этом малонаселенном районе в иранской провинции Западный Азербайджан», - сказал иранский чиновник государственному телевидению.
Но другой местный чиновник добавил: «Весьма вероятно, что будут жертвы и ущерб», - сообщило иранское государственное телевидение.
Напомним, что Иран и Турция являются одними из наиболее подверженных землетрясениям стран в мире.
В результате землетрясения в прошлом месяце на востоке Турции погибли более 40 человек, в то время как еще одно землетрясение в Иране нанесло ущерб домам без каких-либо жертв.