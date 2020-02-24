Землетрясение на границе Турции и Ирана: как минимум 9 человек погибли

По меньшей мере 9 человек погибли и 37 получили ранения в турецкой провинции Ван после землетрясения, произошедшего рано утром в воскресенье.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, еще девять раненых находятся в тяжелом состоянии. Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что трое погибших были детьми, добавив, что около 1066 зданий рухнули.

По словам Сойлу, Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям начало спасательные работы.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», - сказал он.

Как сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение силой 5,7 балла произошло на границе Турции и Ирана. По данным EMSC, землетрясение имело глубину 5 км.

Турецкая телекомпания TRT World заявила, что землетрясение затронуло около 43 деревень в Турции.

TRT также сообщила, что в регион были направлены команды по инспекции повреждений. Поступали также сообщения о разрушении здания в турецком городе Ван.

Официальные лица Ирана также заявили, что в пострадавшие районы с его стороны были направлены аварийные команды.

«Наши спасательные команды были направлены в этот район. До сих пор у нас не было сообщений о повреждениях или гибели людей в этом малонаселенном районе в иранской провинции Западный Азербайджан», - сказал иранский чиновник государственному телевидению.

Но другой местный чиновник добавил: «Весьма вероятно, что будут жертвы и ущерб», - сообщило иранское государственное телевидение.

Напомним, что Иран и Турция являются одними из наиболее подверженных землетрясениям стран в мире.

В результате землетрясения в прошлом месяце на востоке Турции погибли более 40 человек, в то время как еще одно землетрясение в Иране нанесло ущерб домам без каких-либо жертв.