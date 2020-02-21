В Узбекистане разместят сервера Facebook и Google

На территории Узбекистана планируется разместить серверы Google, Яндекс и Facebook. Об это сообщило 21 февраля издание Kun.Uz, со ссылкой на первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова.

«В сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями, представляющими интернет-сервисы, нами будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов», — рассказал Умаров. Он подчеркнул, что это позволит увеличить скорость загрузки аудиозаписей, видео и другого контента. Начаты ли уже переговоры с представителями компаний, не уточняется.

Региональный директор «Яндекса» по Узбекистану Евгений Лукьянчиков в ноябре 2019 года рассказывал, что компания запустила работу по переводу сервисов на узбекский язык. «Год назад перед нами стояла задача запустить сервисы, так что лишь немногие из них были частично переведены на узбекский язык. Сейчас у нас 3,5 млн аудитории — мы считаем, что уже охватили русскоязычную аудиторию, и хотим расширяться дальше», — пояснил он.

По словам Олимжона Умарова, также в стране планируется в целом увеличить скорость интернета. Для населения скорость подключения в среднем должна будет составлять от 10 до 100 Мбит/с, а для организаций — от 100 до 1000 Мбит/с. Срок реализации проекта не назван. По состоянию на январь 2020 года средняя скорость интернета в Узбекистане составляла 25,75 Мбит/c. С января 2019 года она выросла в 2,4 раза, благодаря чему страна поднялась на 15 позиций в мировом рейтинге (до 104-го места). В декабре 2019 года компания «Узбектелеком» назвала пропускную способность внешнего интернет-канала страны в 1200 Гбит/с «достаточной для удовлетворения потребностей всех провайдеров и операторов».