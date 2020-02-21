В Женеве возобновились ливийские мирные переговоры

Враждующие стороны гражданской войны в Ливии возобновили в четверг переговоры в Женеве, направленные на обеспечение прочного прекращения огня в охваченной войной стране.

«Переговоры возобновляются», - сказал Жан Эль Алам, представитель Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии, спустя несколько дней после того, как правительство национального согласия объявило о прекращении своего участия.

Во вторник посол ООН в Ливии Гасан Саламе начал второй раунд переговоров с пятью старшими офицерами из ливийского ПНС и пятью переговорщиками, представляющими силы мятежного генерала Халифы Хафтара.

ПНС вышли из процесса после того, как в столице Триполи был обстрелян ракетами порт.

Теперь, как говорят наблюдатели, перед ООН стоит непростая задача — собрать по кусочкам переговорный процесс заново. Через неделю ООН планирует более широкие переговоры с участием всех политических группировок в Ливии. В конце концов они надеются провести в стране выборы при посредничестве ООН.

Удар по порту были последним нарушением незначительного перемирия, которое вступило в силу в январе при посредничестве России, поддерживающей Хафтара, и Турции, которая поддерживает правительство в Триполи, признанное ООН.

Первый раунд военных переговоров закончился безрезультатно в начале этого месяца, но Саламе сказал, что на этот раз у них имеется «больше надежды», в основном из-за одобрения резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к «длительному прекращению огня».

Несколько раундов переговоров, посвященных экономическим вопросам, включая более справедливое распределение нефтяного богатства Ливии, также состоялись в Египте и Тунисе, а переговоры, направленные на политическое решение, должны начаться в Женеве 26 февраля.