Турция просит США дать ей системы "Пэтриот" - Bloomberg

Турция попросила США разместить две батареи ПРО "Пэтриот" на ее южной границе, чтобы отразить любые будущие нападения войск сирийского режима, поддерживаемого Россией. Об этом вчера сообщило издание Bloomberg, сославшись на высокопоставленного турецкого чиновника.

Сообщение появилось в четверг почти сразу же после очередной вспышки насилия в Идлибе, в результате которой два турецких солдата были убиты и пятеро ранены в Идлибе. По видимому они попали под авиаудар то ли российского то ли асадитского самолета. Таким образом число турецких военнослужащих, убитых в районе Идлиба за последние три недели, увеличилось, по крайней мере, до 15 человек.

Собеседник издания, знакомый с политикой Турции в Сирии, сказал, что Анкара может использовать военные самолеты F-16 для нанесения ударов по подразделениям, верным Асаду в Идлибе, если батареи "Пэтриот" будут развернуты в Хатае для обеспечения защиты Турции.

«Здесь может быть, поддержка батареи «Патриот» от США, - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN-Turk в четверг. По его словам, если будет такая же поддержка со стороны европейских союзников, Турция тоже обдумает это.

«Турция полна решимости использовать силу для обеспечения прекращения огня в Идлибе», - сказал Акар. «Россия не должна вмешиваться в действия Турции в Идлибе, Турция не намерена противостоять России».

По словам чиновника, Турция еще не получила ответа США на запрос, который был передан на прошлой неделе Джеймсу Джеффри, посланнику США по взаимодействию с Сирией, и попросил не указывать его имя, поскольку информацию конфиденциальна.

Турецкое государственное агентство «Анадолу», ссылаясь на неназванного представителя США в Вашингтоне, говорит, что США подтвердили получение запроса от Турции, но решение пока не принято.

Аналитики отмечают, что эскалация противостояния между Россией и Турцией в Идлибе сейчас развивается «по худшему сценарию». Анкара готовится к возможному военному столкновению с Россией.

«Турция может закрыть проливы и свое воздушное пространство для России, чтобы заблокировать военные поставки силам режима», - говорит Месут Хакки Касин, профессор Стамбульского университета Йедитепе и член совета по иностранным делам, который консультирует президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в интервью телеканалу TRT.

Хотя сейчас Турция запрашивает размещение американских батарей «Пэтриот», обе страны годами спорили из-за турецких просьб о покупке ракет. Администрация Трампа отказалась согласиться на сделку, если Турция сначала не откажется от своей покупки российской системы противоракетной обороны С-400, которую она сделала в прошлом году, и которую Вашингтон считает угрозой возможностям НАТО.

По словам чиновника, Турция не считает, что просьба о «Пэтриотах», направленная союзнику по НАТО в трудное для страны время, требует каких-либо уступок с ее стороны. Сам Хулуси Акар подтвердил, что Турция активирует С-400 весной.

Однако, далеко не факт, что такого же взгляда придерживается Вашингтон. Турецкий журналист Рагып Сойлу, который работал в вашингтонском представительстве турецкой проправительственной газеты Daily Sabah, подтвердил запрос Анкары на батареи «Патриот», но скептично отнесся к положительному ответу Вашингтона.

«Мы все знаем, что США этого не сделают, пока у Анкары есть С-400. Мне действительно интересно, что чиновники в Анкаре думают о своем выборе С-400 сейчас».

Интересно не только ему, но и нам тоже. Ибо что мы имеем в итоге - Анкара поссорилась с важнейшими западными союзниками, заплатила за свои С-400 больше, чем Индия или Китай, теперь ссорится из-за 2-го полка, она потеряла свою программы F-35, ей грозят санкции по CAATSA, и теперь она просит у Вашингтона ракеты «Патриот», чтобы выполнить миссию, для которых они по сути не предназначены. «А почему бы не использоваться С-400?» - спрашивают с недоумением турецкие наблюдатели.

В целом, как мы уже писали неоднократно, политика сидения на двух стульях имеет свои разумные пределы. И похоже Турцию настиг как раз один из них.