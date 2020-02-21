Ирак ограничивает сообщение с Ираном, после вспышки коронавируса

В четверг правительства Ирака в Багдаде и автономного региона Курдистан в Эрбиле объявили о новых ограничениях на поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса из Ирана, где в результате недавней вспышки в городе Кум погибли два человека.

После карантина нескольких человек, подозреваемых в заражении вирусом в Куме, министерство здравоохранения Ирана подтвердило в четверг, что двое пожилых людей умерли.

Смерть двух человек вынудила иранские власти создать кризисную ячейку для реагирования на потенциальную вспышку вируса, в результате которой с декабря погибли по меньшей мере 2118 человек, а во всем мире заразилось 74 546 человек.

Соседний Ирак ответил новыми мерами по предотвращению передачи вируса из Ирана, при том, что первичные меры были приняты еще в январе.

Масрур Барзани, премьер-министр регионального правительства Курдистана, выделил бюджет, чтобы помочь предотвратить вспышку в Курдистане.

«Мы будем оказывать всю материальную и моральную поддержку, чтобы защитить здоровье жителей Курдистана», - заявил в четверг местным журналистам представитель правительства Джутяр Адиль.

Эрбиль запустит кампанию на следующей неделе, которая будет включать в себя распространение листовок с разъяснением признаков и симптомов, и способов предотвращения заражения.

«Мы начнем на следующей неделе, и это будет продолжаться до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не сообщит о нормализации», - сказал глава управления охраны и здоровья курдистанского правительсва Чиман Таха.

Кроме того, министерство внутренних дел Иракского Курдистана приняло решение запретить все пограничные перевозки с Ираном, сообщил чиновник на пограничном переходе Парвизхан.

В заявлении также поясняется: «Иракцы, которые в настоящее время находятся в Иране и желают вернуться в Ирак, будут уведомлены о том, что им разрешено вернуться на иракскую землю и в Курдистан после тестов, проведенных Департаментом здравоохранения Парвизхана. Врач отделения выдаст официальное письмо, чтобы заверить местные власти в стабильности здоровья [возвращенцев]».

Три медицинских центра были открыты в провинциях Эрбиль, Сулаймани и Духок для оценки возможных случаев заражения вирусом.

Источники сообщают, что 104 человека, включая курдов и некоторых китайцев, находились под наблюдением в центрах.

Багдадские меры

Миллионы иранцев приезжают в Ирак каждый год, чтобы посетить шиитские святыни города Наджаф и Кербела. Такие паломничества могут принести вирус в Ирак, если не будут приняты меры предосторожности.

В четверг министр здравоохранения Ирака Джафар Садек Аллави заявил, что он также выделил бюджет на борьбу с вирусом.

Его министерство «примет необходимые меры в аэропортах, на пограничных переходах и в морских [портах] по всему Ираку, и у нас есть специальные учреждения для рассмотрения подозрительных случаев, если таковые имеются», сказал Аллави.

В число мер иракского министерства здравоохранения входит «предотвращение всех въездов из Исламской Республики Иран в Ирак на всех пунктах пропуска до дальнейшего уведомления, за исключением дипломатических делегаций, которые будут подвергнуты медицинскому обследованию».

Иракцы, находящиеся в настоящее время в Иране, должны пройти 14-дневный период карантина, прежде чем им будет разрешено вернуться домой. Иракцам также не разрешается посещать Иран, если они не являются частью дипломатической делегации.

Все иракцы, вернувшиеся из Ирана за последние 14 дней, будут проверены в своих домах медицинскими бригадами.

Правительство Ирака также приостановило все рейсы Иракских авиалиний, обслуживающие маршруты из Наджафа и Багдада в Иран, до дальнейшего уведомления.

Призывы к закрытию границы с Ираном и ограничению сообщения появились и в Турции. Многие турки находятся в Иране (в том числе в Куме, где была отмечена вспышка), и многие иранцы находятся в Турции. Хотя в Турции до сих пор не было официально отмечено случаев заражения коронавирусом, несмотря на тесное общение с Китаем, именно Иран может стать мостом, по которому вирус попадет в Турцию.

В общем, как и в случае с Китаем, связи с Ираном прерываются не благодаря доброй воле мусульман, но благодаря опасному вирусу.