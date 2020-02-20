"Скоро, очень скоро": новые обещания Эрдогана

Вчера, выступая на заседании фракции своей правящей партии в турецком парламенте, Реджеп Тайип Эрдоган сделал новые решительные заявления в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Президент Турции фактически заявил, что переговоры последних дней с Россией по этой проблеме потерпели неудачу, в связи с чем он готовится решить ее силой.

"В ходе переговоров в Турции, в России и на «местах», к сожалению, до настоящего момента мы не получили желаемый результат. Хотя Турция и продолжает переговорный процесс по Сирии, мы далеки от поставленной цели и это факт.

...Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада, должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом ...Мы полны решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции и для жителей региона... Мы завершили все приготовления. Как и в предыдущих операциях - мы наступим внезапно. Скажу более открыто: операция в Идлибе это вопрос времени", - сказал Эрдоган.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что операция Турции в Идлибе станет "худшим сценарием", сообщив, что Россия пытается его предотвратить, продолжая консультации с Анкарой.

Что ж, комментировать заявления Эрдогана, наверное, особого смысла нет. Они представляют собой вполне однозначные обещания, которые будут либо выполнены, либо останутся пустыми словами.