Родственникам Абдулмумина Гаджиева отказывают в свиданиях с арестованным журналистом

Следователи отказывают родственникам Абдулмумина Гаджиева в свидании с ним в СИЗО, передают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на мать Гаджиева Загидат Алиеву. По ее словам, во встречах с сыном ей отказывают с января. Алиева рассказала, что уголовное дело Гаджиева недавно было передано новому следователю Мусе Гаджимагомедову. Она к нему подошла на днях с просьбой о свидании с сыном, но тот отправил её к предыдущему следователю Надиру Телевову, который в итоге отказался разрешить встречу.

Алиева обратилась к начальнику отдела. Тот, по словам женщины сказал: "Как мы должны вам давать свидание, вы же грязью нас всех поливаете в интернете". Алиева хочет обратиться с жалобой к руководителю СКР по Дагестану, но предполагает, что её жалоба будет спущена к тому следователю, который и отказывает в свидании.

Следствие пока что никак не прокомментировало данную информацию.

Напомним, что Абдулмумина Гаджиева обвиняют в финансировании экстремистов. По версии следствия, он содействовал тому, чтобы читатели дагестанской газеты "Черновик", в которой он работал, жертвовали им деньги. Журналистское сообщество выступило в поддержку Гаджиева, а ПЦ "Мемориал" признал журналиста политическим заключенным.