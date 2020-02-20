В Иране два человека умерли от нового коронавируса

В Иране двое пожилых людей умерли после положительного результата теста на новый коронавирус COVID-2019. Таким образом, это первые смертельные случаи заражения уханьским коронавирусом на Ближнем Востоке, а также седьмая и восьмая за пределами Китая (где уже погибло более 2000 человек).

Ранее в тот же день пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что эти два человека дали позитивный результат на вирус и умерли из-за иммунодефицита и старости.

По словам Джаханпура оба случая были подтверждены в городе Кум, к югу от Тегерана. Между тем, во время визита в среду в Кум для оценки ситуации заместитель министра здравоохранения Ирана Касем Джан-Бабаи заявил местным информационным агентствам, что министерство создало отделения экстренной помощи для лечения инфекционных заболеваний.

«Мы призываем людей избегать рукопожатия и поцелуев, соблюдать личную гигиену и, желательно, избегать людных мест», - сказал Бабаи, добавив, что нет причин для паники.

«До сих пор не было сообщений о коронавирусе в других городах, но есть вероятность, что случаи могут возникать и в других городах».

Али Голизаде, исследователь политики в области общественного здравоохранения Ирана в Университете науки и технологии Китая, заявил, что министерство здравоохранения Ирана готово бороться с вирусом, но добавил, что родственники жертв должны быть помещены в карантин «до тех пор, пока мы не убедимся, что они не заражены».

«Люди в Иране не должны паниковать», - подчеркнул он, сославшись на крайне низкий уровень смертности от вируса.

Напомним, что в прошлом месяце Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной на Ближнем Востоке, сообщившей о случаях заражения новым коронавирусом.