Бахрейн: 3 года тюрьмы за сожжение израильского флага

Бахрейнский суд приговорил человека к трем годам тюремного заключения за сожжение израильского флага во время акции протеста против так называемого палестинского «мирного плана» президента США Дональда Трампа, который был представлен в прошлом месяце.

«Горящие флаги представляют опасность для дорожного движения и общественного здоровья», - говорится в решении суда бахрейнского суда.

«Это первый раз, когда Бахрейн наказал гражданина за сожжение израильского флага. Здесь интересно то, что наказание за поджог флага в израильском законодательстве также составляет 3 года », - заметил в своем твиттере известный бахрейнский журналист Адель Марзук.

Бахрейн известен как горячий сторонник нормализации отношений с Израилем в Персидском заливе. Его представители принимали участие в церемонии презентации «сделки века» в Белом доме в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Натеняху также поблагодарили представителей Бахрейна за участие в мероприятии.

Было бы любопытно провести опыт и посмотреть, отреагирует ли подобным же образом суд в Бахрейне на какого-нибудь другого менее скандально флага.