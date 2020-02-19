Бывший таджикский полевой командир экстрадирован из ОАЭ на родину

Бывший полевой командир Народного фронта в годы гражданской войны в Таджикистане Рахим (Худжа) Каримов, известный как Худжа-командир, экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов в Таджикистан. Об этом сообщает издание «Ахбор» со ссылкой на собственные источники.

Процедуру экстрадиции со стороны Таджикистана осуществляло Управление уголовного розыска (УУР) МВД. Каримов, по информации издания, сейчас содержится в здании управления.

В МВД подтвердили, что Каримов был отправлен в Таджикистан 16 февраля. Официальный Душанбе обвиняет его в бандитизме, убийствах, истязаниях, взятии в заложники и незаконном хранении огнестрельного оружия. Ведомство обратилось к возможным свидетелям преступлений Худжа-командира и пострадавшим от его действий с просьбой сообщить об этом в УУР.

Худжа-командир был задержан в Дубае в августе 2019 года. Он был включен в список разыскиваемых Интерполом лиц по запросу властей Таджикистана. Через некоторое время СМИ сообщили, что задержанный был отпущен под подписку о невыезде до рассмотрения вопроса об экстрадиции.

Рахим Каримов покинул Таджикистан в 2001 году, после этого жил в Малайзии, где занимался бизнесом, и регулярно приезжал по делам в ОАЭ. Живущие здесь таджикистанцы часто видели его в Дубае, Шардже и других городах страны. Эмираты стали для него небезопасны после того, как 17 марта 2016 года власти ОАЭ подписали с Таджикистаном соглашение об экстрадиции подозреваемых и осужденных.

На родине Каримова обвиняют в причастности к ряду тяжких преступлений в годы гражданской войны (1992-1997): грабежам, бандитизму, взятию заложников и убийствам, в том числе к убийствам двух депутатов таджикского парламента – Саидшо Саидова (Шоева) в 1993 году и Тагая Шукурова в 1997 году. В 2019-м Худжу-командира также обвинили в причастности к торговле женщинами, которых переправляли из Таджикистана в Дубай для занятия проституцией.

Напомним, что власти Таджикистана планомерно занимаются зачисткой всех, кто воевал в гражданскую войну на стороне оппозиции, или вообще был к ней причастен, даже несмотря на заключенный мир и декларируемое "примирение". Худжа-командир не воевал на стороне оппозиции, его Народный фронт воевал на стороне правительства и занимал анти-исламистскую позицию. Проблема в том, что сам рахмоновский режим, уравнивая настоящих оппозиционеров и обычных бандитов, за многие годы создал атмосферу недоверия к себе, так что мало кто сегодня возьмется утверждать, что даже в преследовании Худжи-командира нет политического подтекста.