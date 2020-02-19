Косово и Сербия готовы восстановить транспортное сообщение друг с другом

Президенты Сербии и Косово объявили о заключенных соглашениях по налаживанию железнодорожного и автомобильного сообщения между их столицами, Белградом и Приштиной.

Соглашения, заключенные при посредничестве США, были подписаны в минувшую пятницу на международной конференции по безопасности в Мюнхене, Германия.

Лидеры обеих стран присутствовали на церемонии подписания вместе с Ричардом Гренеллом, посланником президента США Дональда Трампа на переговорах.

«Я рад видеть прогресс сегодня и большое спасибо президенту Трампу и Ричарду Гренеллу от имени Сербии, потому что мы чувствуем, что благодаря этому у нас будет лучшее будущее, и что мы обеспечим мир на будущие десятилетия», - сказал президент Сербии Александр Вучич ,

"Еще одна веха!" - об этом заявил президент Косово Хашим Тачи в Twitter. «Отличный шаг к достижению окончательного мирного соглашения».

Гренелл заявил информационному агентству Associated Press, что «исторические соглашения о развитии железнодорожного и автомобильного сообщения между Белградом и Приштиной помогут облегчить поток людей и товаров между Сербией и Косово».

В прошлом месяце посланник США также выступил посредником по соглашению о восстановлении авиасообщения между двумя столицами, которое было прервано во время войны 1998-99 годов, когда Косово откололось от Сербии.

Хотя на данном этапе соглашения в основном носят символический характер, церемония подписания в пятницу ознаменовала редкий момент сотрудничества между двумя лидерами, которые более года отказывались возвращаться за стол переговоров.

Напомним, что Сербия не признает провозглашенную в 2008 году независимость Косово, хотя ее признали около 100 стран мира, включая США и большинство стран Европейского союза.

Однако в Приштине новый премьер-министр Косово Альбин Курти пожаловался на то, что подписавшие его лица были из старого кабинета и не уполномочены новым.

Он также пожаловался на непрозрачность сделки, заявив, что «очень важно, чтобы процесс был прозрачным, результатом чистых переговоров и при полном соблюдении законов и суверенитета страны».

Возобновление диалога с Сербией о нормализации отношений, застопорившиеся после того, как предыдущее правительство установило 100-процентный тариф на сербские товары, остается главной проблемой.

Переговоры под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной прервались после того, как в конце 2018 года Косово ввело этот тариф

В настоящее время работает лишь один поезд, связывающий небольшой город в центральной Сербии с северным городом Косово, но до сих пор нет полноценной пассажирской линии Белград-Приштина.

Большинство людей передвигаются между двумя странами на машинах и автобусах, в основном по небольшим и плохо обслуживаемым дорогам.