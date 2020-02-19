Ашраф Гани официально избран на второй срок в качестве президента Афганистана

Ашраф Гани во второй раз стал президентом Афганистана, теперь официально. Таковы результаты выборов 28 сентября 2019 года, оглашенные во вторник избирательной комиссией страны.

«Избирательная комиссия ... объявляет г-на Ашрафа Гани, который набрал 50,64% голосов, президентом Афганистана», - заявил на пресс-конференции в Кабуле глава избирательной комиссии Хава Алам Нуристани.

Результаты были отложены почти на пять месяцев из-за обвинений в подтасовке голосов, прозвучавших со стороны основного конкурента Гани, Абдуллаха Абдуллаха.

Сидык Сидыкки, пресс-секретарь президента, заявил во вторник на пресс-конференции, что следующий шаг для правительства - сформировать инклюзивную команду для прямых переговоров с талибами*. «Что касается деталей о сокращении насилия, о том, как его осуществить, афганские силы безопасности работают в тесном сотрудничестве с партнерами из США», - сказал он о соглашении между Вашингтоном и талибами.

Согласно первоначальным результатам выборов, объявленным в декабре, действующий президент Ашраф Гани получил 50% плюс один голос - минимум, необходимый для победы на выборах в первом туре, без необходимости повторного голосования. Главный соперник Гани, глава правительства Абдуллах Абдуллах, занял второе место с 39,5% голосов, а ветеран моджахедов Гульбедин Хекматияр набрал 3,8% от общего числа поданных голосов. И Абдуллах и Хекматияр отклонили первоначальные результаты. Точно так же тревожные президентские выборы в 2014 году привели к ослаблению и расколу правительства национального единства под руководством Гани и Абдуллаха, когда страна оказалась на грани еще одной гражданской войны на фоне вывода около 100 000 иностранных войск.

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