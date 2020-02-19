Все больше израильских евреев готовы голосовать за арабский "Объединенный список"

Число израильских евреев, которые планируют проголосовать за арабский или преимущественно арабский "Объединенный список" на предстоящих выборах в Израиле, растет. Об этом сообщает израильская газета "Гаарец".

Разочарованные в традиционных левых политических силах еврейского государства, «рекордное число» еврейских избирателей в настоящее время оказывает поддержку арабским партиям.

ПО мнению одного из процитированных в репортаже избирателей, теперь только Айман Одех, израильско-арабский юрист, ставший политиком, может возглавить «социал-демократический блок, посвященный обществу и сосуществованию».

«Арабы являются угнетенным меньшинством в Израиле, и я хочу, чтобы там был голос, который представляет их», - говорит Равид, житель кибуца в центральном Израиле.

«В свое время я мог рассчитывать, что партия «Мерец» будет исполнять эту роль, но я больше не могу на них рассчитывать», - добавил он.

Он также осудил «амбивалентную реакцию» левых партий на «мирный план» президента США Дональда Трампа, высоко оценивая «более ясный голос» Объединенного списка.

В настоящее время Одех возглавляет коалицию, которая в сентябре выиграла 13 (из 120) мест в кнессете и теперь возлагает надежды на вновь приобретенных избирателей, чтобы получить еще больше голосов.

Согласно репортажу, «Мерец», у которой были два арабских члена кнессета, утратила всю легитимность как партия, способная представлять как евреев, так и арабов, после того как на прошлогодних выборах в апреле она объединилась с партией Эхуда Барака — ненавистной фигурой для арабов Израиля.