Ливия: ПНС прервало мирные переговоры после нападения Хафтара на порт Триполи

Международно признанное правительство национального согласия Ливии заявило, что оно приостанавливает свое участие в переговорах о прекращении огня, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве, спустя несколько часов после нападения войск сил Халифы Хафтара на порту Триполи.

В заявлении, сделанном поздно вечером во вторник, президентский совет ПНС заявил, что нападение Хафтара не останется без ответа.

Ранее в тот же день представители ПНС и самозваной Ливийской национальной армии (РНА), которая в апреле прошлого года начала военное наступление с целью захвата Триполи, возобновили непрямые переговоры, направленные на установление прочного прекращения огня.

Кадры, размещенные в Интернете, показывают, как густой черный дым веет над портом Триполи - основными воротами для импорта продовольствия, топлива, пшеницы и других товаров.

Государственная нефтяная компания Ливии заявила, что она в срочном порядке эвакуировала все топливные танкеры с объекта после того, как ракета ударила в метрах «от взрывоопасного танкера со сжиженным нефтяным газом».

«Сегодняшнее нападение на порт Триполи могло привести к гуманитарной и экологической катастрофе», - сказал председатель компании Мустафа Саналла.

«В городе нет действующих хранилищ топлива ... последствия будут ужасными, больницы, школы, электростанции и другие жизненно важные службы могут прекратить работу», - сказал он.

Атака произошла как раз, когда пять военных представителей от ПНС и еще пять от ЛНА собрались в Женеве, более чем через неделю после того, как они завершили свой первый раунд переговоров, так и не заключив соглашение, которое могло бы положить конец боевым действиям в Триполи.

В предыдущем раунде переговоров миссия ООН заявила, что между сторонами существует "широкий консенсус" в отношении "настоятельной необходимости для ливийцев защитить суверенитет и территориальную целостность" страны и "прекратить поток не ливийских боевиков", выдворив их из страны.

Между тем глава миссии ООН в Ливии Гасан Саламе назвал атаку на порт «большим нарушением» хрупкого и неоднократно уже нарушаемого соглашения о прекращении огня, которое было заключено при посредничестве России и Турции 12 января.