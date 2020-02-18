Российский посол в Турции как динозавр колониализма

Интервью российского посла в Турции Алексея Ерхова, вызвавшее огромный резонанс у немалой части россиян и выходцев с территории нынешней РФ - это ярчайшая иллюстрация того, что ей правят люди, застрявшие даже не в конце прошлого века, а откатившиеся к его началу (https://sputnik-abkhazia.ru/interview/20200213/1029447375/Kavkazskaya-voyna-i-situatsiya-v-Sirii-intervyu-posla-Rossii-v-Turtsii.html).

Речь, конечно, идет об этих словах посла в интервью сайту, рассчитанному на адыго-черкесскую аудиторию (Спутник Абхазия), в котором он оправдывает события, единодушно воспринимаемые адыго-черкесами как геноцид их народа Российской империей в позапрошлом веке:

"Например, кто-нибудь подумал о том, каково было населению русских станиц жить бок о бок с соседями, благосостояние которых основывалось на так называемых набегах – то есть на убийствах, грабежах и работорговле? Когда каждый месяц, каждую неделю и каждый день могли прийти эти самые "мирные горцы", мужчин убить, а женщин и детей увести в плен?

Вот российское правительство тех дней все это терпело-терпело, а затем терпение кончилось, и пошла вперед армия – сначала пытаясь "размежеваться" с теми, с кем нельзя жить в мире, а затем и вовсе пресечь их криминальный образ жизни. Этим людям предложили: либо вы переселяетесь на равнину, вам дают землю и вы начинаете заниматься производительным трудом, либо эмигрируйте, братская Турция готова вас принять".

То, что эти события вызвали негодование в мировой черкесской диаспоре, позицию которой выразила в частности Федерация Кавказских Ассоциаций Турции (КАФФЕД), казалось бы, не противоречит главному посылу интервью посла о том, что "раскачивают лодку" всякие "забугорные смутьяны".

Однако с таким же резким осуждением слов посла выступили и российские черкесы.

Аскер Сохт, глава краснодарской краевой организации "Адыге Хасэ", назвал их "фальсификацией истории" и "информационной и политической провокацией". Патимат Тахнаева, научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, обвинила Ерхова в "вульгарной трактовке реальных исторических фактов". А финансист Замирет Псеуш обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием отозвать из Турции посла, который перед тем, как комментировать столь деликатные вопросы "как минимум, не изучил хорошо историю".

Но наиболее метко, на наш взгляд, ситуацию охарактеризовал Ибрагим Яганов, глава кабардино-балкарского общественного движения "Хасэ", назвавший позицию Ерхова "стандартным мнением Российской Империи".

"Основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что Россия застряла в колониальном периоде и отстала от развитого мира минимум на 100 лет. По сегодняшний день они думают, что привезли на «дикий Кавказ» цивилизацию и просвещение. Россия разделена на Москву и остальные регионы. И между Москвой и остальной Россией существуют чисто колониальные взаимоотношения", - сказал он.

Про современный неоколониализм в России - это, безусловно, в точку, но сейчас речь не о нем, а о том классическом колониализме, который при нем стал востребованным. И тут Яганов прав еще больше - в любой западной стране с колониальной историей обеление ее официальным лицом черных страниц этой истории было бы воспринято как абсолютная дикость и в принципе невообразимо в наши дни. Такие высказывания вызвали бы грандиозный скандал и сделавший их чиновник вылетел бы с должности, превратившись в "токсичную" для общества фигуру.

И если европейские страны решили этот вопрос относительно просто, отпустив свои бывшие колонии и осудив преступления колониализма, то в странах вроде всех государств обеих Америк или Австралии и Новозеландии, в которых потомки колонистов живут бок о бок с их коренным населением, он стоит остро до сих пор.

Отношение к этим событиям заходит так далеко, что во многих штатах демонтируют памятники Христофору Колумбу, открывшему Америку (для европейцев), что повлекло за собой геноцид для ее коренного населения. Но даже те, кто протестуют против этого, считая, что Колумба надо почитать (ведь без него не было бы Америки в ее привычном всем ныне виде, с европейским населением), все равно осуждают геноцидные действия европейских колонистов в отношении коренных американцев и согласны с тем, что им надо оказывать поддержку в компенсацию за это.

Представить себе сегодня, что какой-то посол США, даже при президенте - американском националисте, как он себя называет, Дональде Трампе, заявит, что правильно белые американцы усмиряли и вытесняли в резервации этих "агрессивных индейцев", просто немыслимо.

И вот это является иллюстрацией разницы в уровне развития между Россией и Западным миром.