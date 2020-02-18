Суд продлил арест Кемалу Тамбиеву

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Кемалу Тамбиеву арест до 13 марта. Об этом сообщает издание "Черновик".

По словам газеты основаниями для продления ареста следствие называет особую тяжесть преступления, в котором обвиняется Тамбиев, отрицательную характеристику от участкового, отсутствие у него официального источника дохода, а также то, что обвиняемый не проживает по месту регистрации.

Напомним, что Кемал Тамбиев – один из подозреваемых по делу журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, которого обвинили в финансировании терроризма с помощью заметок в газете. Тамбиев заявлял в суде, что он дал показания против Гаджиева под пытками.