В ОАЭ выдали лицензию на первый атомный реактор в арабском мире

В понедельник власти ОАЭ заявили, что выдали лицензию на реактор для своей атомной электростанции в Бараке, первой в арабском мире, назвав это «историческим моментом».

ОАЭ обладают значительными запасами энергии, но, имея 10-миллионное население, нуждающееся в энергии, они вложили огромные средства в развитие альтернативных источников энергии, включая солнечную.

Завод в Бараке, расположенный на побережье Персидского залива к западу от Абу-Даби, должен был появиться в конце 2017 года, но столкнулся с рядом задержек, которые чиновники объясняли требованиями безопасности и нормативными требованиями.

Однако национальный орган, надзирающий за ядерной энергетикой, уже утвердил лицензию на эксплуатацию первого из четырех реакторов на станции, сказал Хамад аль-Кааби, представитель ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Это исторический момент для ОАЭ, сделавший их первой арабской страной в регионе, которая будет эксплуатировать атомную электростанцию», - заявил Кааби на пресс-конференции.

«Эта веха была достигнута благодаря видению ОАЭ и их лидерству по созданию мирной ядерной энергетической программы для удовлетворения будущих потребностей в энергии в стране».

Завод является первым в регионе - Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила, что планирует построить до 16 ядерных реакторов, но проект еще не реализован.

В январе власти Абу-Даби заявили, что завод начнет работать через несколько месяцев. Никакой новой даты не было указано в понедельник, но Кааби сказал, что это произойдет скоро.

«Полная эксплуатация завода в Бараке в ближайшем будущем будет способствовать усилиям ОАЭ по развитию и устойчивому развитию», - сказал он.

Завод строится консорциумом во главе с Корейской электроэнергетической корпорацией, и будет стоить 24,4 миллиарда долларов.

При полной готовности четыре реактора способны вырабатывать 5600 мегаватт электроэнергии, что составляет около 25 процентов потребностей страны. Оставшиеся три реактора практически готовы к работе.

Проблемы в нестабильном заливе

Завод Барака расположен на эмиратовском побережье. Он находится всего в 50 километрах от границы Саудовской Аравии и расположен ближе к столице Катара Дохе, чем к Абу-Даби.

В условиях напряженной конфронтации между Ираном и Соединенными Штатами по поводу ядерной программы Тегерана, ОАЭ заявили, что не будут разрабатывать программу обогащения урана или технологии ядерной переработки.

Но отношения между Ираном и ОАЭ, верным союзником США, ухудшились, поскольку Вашингтон проводит политику «максимального давления» против Тегерана и обвиняет его в нападении на нефтяные танкеры в водах Персидского залива.

ОАЭ неоднократно заявляли, что их ядерные амбиции предназначены для «мирных целей», и пытаются развеять любые опасения по поводу безопасности.

Эмираты подчеркивают, что с 2010 года они приняли более 40 международных миссий и обзоров МАГАТЭ и Всемирной ассоциации ядерных операторов (ВАО АЭС) в качестве доказательства своей приверженности прозрачности.

Жители Бараки, проживающие в радиусе 50 километров от завода, были проинструктированы о чрезвычайных ситуациях в случае аварии.