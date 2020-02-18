В Пакистане продолжается насилие против борцов с полиомиелитом

По меньшей мере один полицейский был убит, а двое других ранены после того, как самодельное взрывное устройство взорвало полицейскую машину, направляющуюся для обеспечения безопасности группы по вакцинации против полиомиелита на северо-западе Пакистана.

Нападение произошло в районе Кулачи города Дера Исмаил Хан, примерно в 255 километрах к югу от столицы провинции Пешавара, во вторник утром, сообщил представитель полиции Икбал Балоч.

«Здесь продолжается кампания против полиомиелита. Эта машина ехала из Колачи в Мадди, когда ... примерно в четырех километрах от Мадди произошел взрыв СВУ, который убил констебля Риаза», - сказал Балоч.

Эта атака является последним актом насилия в отношении усилий по вакцинации против полиомиелита в Пакистане, одной из трех стран в мире, где изнурительные нейродегенеративные заболевания остаются эндемичными.

Согласно данным «Аль-Джазиры», с 2012 года жертвами нападений против групп по вакцинации против полиомиелита и сопровождающих их конвоев безопасности, стал по меньшей мере 101 человек.

Многие из убитых были дежурными полицейскими, которые охраняли врачей, старающихся по всей стране привить более 35 миллионов детей.

В вакцинации участвуют более 265 000 специалистов, а еще 100 000 сотрудников службы безопасности назначены охранять их, когда они выполняют свои обязанности.

В прошлом году в Пакистане наблюдался всплеск числа случаев полиомиелита: по меньшей мере 144 случая были зарегистрированы по всей стране, причем многие из них находились в районе, включающем округ Дера Исмаил Хан и прилегающий город Банну.

Год ознаменовался резким увеличением числа случаев полиомиелита: по данным правительства, в 2018 году было зарегистрировано только 12 случаев, а в 2017 году - восемь.

Несмотря на насилие, пакистанские власти собираются и впредь продолжать вакцинацию.