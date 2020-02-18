Лидер боснийских сербов попрощался с Боснией и Герцеговиной

"Goodbye BiH, welcome RS-exit!" («До свидания, БиГ, добро пожаловать выход РС», - буквально заявил вчера на открытии специальной сессии национального собрания Республики Сербской один из трех президентов Боснии и Герцеговины, сербский лидер Милорад Додик.

Он подчеркнул, что Республика Сербская и сербский народ не имеют шансов в Боснии и Герцеговине, потому что они рассматриваются как категория, которую Сараево и боснийцы якобы не принимают, и которую они якобы ненавидят и хотят уничтожить, также что боснийские политики убеждены, что пришел момент окончательного противостояния с сербским народом.

Додик также сказал, что специальная сессия парламента была созвана, потому что сербский народ был обманут.

Напряженность в Боснии вновь обострилась после того, как Конституционный суд страны объявил незаконным принятый в Республике Сербской закон о сельскохозяйственных угодьях, которые раньше принадлежали югославскому государству, а теперь объявлялись собственностью РС. Суд постановил, что владельцем такой земли является государство Босния и Герцеговина, а не РС.

В знак протеста против постановления представители боснийских сербов в государственных учреждениях прекратили работу, фактически остановив управление государством, до принятия нового закона о Конституционном суде, который исключает иностранных судей. Боснийские сербы уже давно возражают против полномочий Конституционного суда - и особенно против присутствия в суде ряда иностранных судей.

В пятницу представители США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и ЕС в Боснии заявили, что односторонний выход из боснийских государственных учреждений или блокада при принятии решений в них являются неприемлемыми, а решения Конституционного суда окончательны и обязательны, и должны быть реализованы.

«Они пытаются сделать нас менее ценными, считая, что только они знают, что для нас хорошо. Все о Конституционном суде уже было сказано. На этот раз этот суд зашел дальше и дал себе право принимать решения и передавать собственность Боснии и Герцеговине», - заявил Додик.

Додик поблагодарил лидеров всех политических партий за их самоотверженную работу и готовность преодолеть нетерпимость в защиту интересов Республики Сербской. Он призвал собраться через 60 дней, а также снова повторил свой призыв к проведению референдума о выходе РС из состава Боснии и Герцеговины.

Сербов поддерживают хорваты, недовольные своим местом в федерации, а также Белград, хотя сербский президент Вучич и сделал оговорку о необходимости действовать легально и так, чтобы это не привело к дестабилизации в регионе.

Наблюдатели называют вчерашнюю сессию парламента РС «исторической» и сравнивают с событиями 30-летней давности, когда боснийские сербы приняли решение о создании республики. Как бы то ни было, очевидно, что пост-дейтонская БиГприближается к своему концу.