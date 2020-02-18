Теракт в Пакистане: 7 человек погибли

В ходе религиозного митинга в пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, погибли семь человек, ранен 21 мирный житель.

Зия Лангове, министр внутренних дел юго-западной провинции Белуджистан, сказала, что взрыв в понедельник произошел недалеко от мероприятия, организованного политической партией «Ахль Суннат Валь Джаммат» (АСВД), политической партией, предположительно связанной с вооруженной группировкой на религиозной почве.

«Злоумышленник приехал на мотоцикле, и он был остановлен полицией [возле митинга]», - сказал Лангове. «Затем произошел взрыв».

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Тем временем, начальник управления городской полиции Кветты Абдул Раззак Чима заявил журналистам, что нападение рассматривалось как взрыв террористов-смертников.

Пострадавшие были доставлены в главную правительственную больницу Кветты, расположенную примерно в километре от места нападения.

Свидетели подтвердили полицейскую версию событий, заявив, что взрыв произошел на полицейской баррикаде возле митинга в центре Кветты.

«Я был рядом со взрывом. Когда произошел взрыв, я побежал, и обломки ударили меня по спине», - сказал мужчина, который был ранен в результате нападения.

«Я убежал оттуда, и я не знаю, что случилось после этого. Наступила внезапная тьма, и я потерял сознание».

Партия АСВД известна тем, что давно призывает к объявлению шиитов, которые составляют примерно 20 процентов населения Пакистана, немусульманами по пакистанскому законодательству.

Партия уже давно ассоциируется с вооруженной группировкой Лашкар-и-Джхангви, которая преследует шиитов по всему Пакистану, особенно в Кветте. Сама АСВД отрицает предполагаемые связи с Лашкар-и-Джхангви.