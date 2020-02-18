Газа: 70% жителей не имеют работы

Уровень безработицы в палестинском полуанклаве сектор Газа достиг 70 процентов, сообщает агентство "Анадолу".

Глава Народного комитета по прорыву блокады Газы Джамаль аль-Хадари заявил, что израильская агрессия и продолжающаяся на протяжении 13 лет блокада оказали негативное воздействие на жизнь палестинцев.

«Закрытие предприятий, мастерских и магазинов стало обычным делом. 300 тысяч жителей Газы нуждаются в работе, в том числе десятки тысяч выпускников вузов. Молодежь почти повсеместно не работает», - констатировал глава комитета.

Аль-Хадари призвал к поддержке проектов, направленных на улучшение экономического положения в полуанклаве.

Ситуация в секторе Газа

Сектор Газа де-юре является одной из двух составляющих частично признанного Палестинского государства (наряду с Западным берегом реки Иордан).

В 1948-1967 годах сектор Газа находился под контролем Египта. После Шестидневной войны анклав в 1967-2005 годах контролировал Израиль.

В июле 2007 года к власти в секторе Газа пришло движение ХАМАС.

Израиль ввел блокаду сектора Газа 19 сентября 2007 года. К блокаде присоединился Египет.

Более двух третей населения сектора Газа является беженцами, покинувшими исторические земли на территории современного Израиля.

Сегодня сектор Газа называют самой большой тюрьмой под открытым небом.