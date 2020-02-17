В Германии членом парламента впервые стала чеченка

В парламенте Германии (бундестаге) впервые появился депутат чеченского происхождения, да еще женщина. Народной избранницей стала Бела Бах (Бахаева), сообщает ИА «Грозный-информ».

Беле 29 лет и она представляет левую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

Она родилась в Германии, куда в 1990 году перебрались ее родители из Чеченской Республики. Изучала юриспруденцию с 2010 по 2019 гг. в Мюнхене и дважды пыталась пройти в Бундестаг. Это ей удалось сделать в начале февраля, после того как предыдущий кандидат от социал-демократической партии Мартен Буркерт сложил с себя полномочия депутата (он был избран вице-председателем железнодорожного профсоюза и, как выразился Буркрет, это потребует всех его сил). И, наконец, в 2020 году первая в истории Бундестага девушка чеченка стала депутатом.