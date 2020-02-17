Переговоры о выходе из катарского кризиса приостановлены

Министр иностранных дел Катара заявил, что усилия по урегулированию многолетнего дипломатического кризиса в Заливе не увенчались успехом и были приостановлены в начале января.

Обсуждение катарского кризиса, начавшегося в 2017 году, стартовали в октябре прошлого года.

«Прошло почти три года», - заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии шейх Мухаммед бин Абдур-Рахман Аль Тани.

«Мы не были преступниками и открыты для любого предложения по решению этой проблемы», - добавил он.

«К сожалению, усилия не увенчались успехом и были приостановлены в начале января, и Катар не несет ответственности за это».

В начале декабря министр иностранных дел Катара заявил, что стороны «вышли из тупика» в споре, но позже сказал, что «слишком рано» говорить о реальном прогрессе.

В субботу он не стал более подробно останавливаться на переговорах, несмотря на то, чт ов последние месяцы появились признаки, указывающие на возможную оттепель в отношениях между Саудовской Аравией и Катаром.

В декабре тогдашний премьер-министр Катара шейх Абдуллах бин Насер Аль Тани принял участие в ежегодном саммите Совета сотрудничества стран Залива в Эр-Рияде, что стало самым высоким представительством Катара на встрече с 2017 года.

«На работу GCC повлиял этот кризис, и мы надеемся преодолеть многие проблемы в следующем году», - сказал тогда шейх Абдуллах после встречи за закрытыми дверями в столице королевства.

Эта встреча случилась после того, как три страны, участвующие в блокаде Катара, приняли участие в региональном футбольном турнире, проходившем в Катаре в ноябре, отменив в последнюю минуту ранее принятое решение не участвовать.

Напомним, что в 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули 13 условий для отмене блокады, включая закрытие Al Jazeera Media Network, закрытие турецкой военной базы и сокращение связей с Ираном. Катар отклонил эти требования, предложив вместо этого «надлежащее условие для диалога» в Заливе.

В интервью «Аль-Джазире», вышедшем в декабре прошлого года, министр иностранных дел Катара заявил, что международное сообщество доказало, что обвинение в терроризме «вообще не имеет под собой никаких оснований».

Он сказал, что Катар не будет предлагать никаких уступок, которые «повлияют на наш суверенитет и будут препятствовать нашей внутренней или внешней политике».